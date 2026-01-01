Javier, trabajador del Parlamento Europeo, detalla cuánto cobran realmente los eurodiputados: "Son 6.000 euros más las dietas"

El Parlamento Europeo desde dentro en un programa de Madrileños por el mundo .

Muchos sueñan con ser funcionarios en España, pero más aún en instituciones europeas como el Parlamento Europeo de Estraburgo, donde además de un trabajo fijo, tienes unos grandes sueldos.

Pero hay otro nivel que Javier, que trabaja precisamente allí, da fe en el programa de Telemadrid Madrileños por el mundo: nos referimos a los eurodiputados, para muchos políticos, un auténtico destino dorado y muy bien pagados: hasta 6.000 euros al mes más las dietas, "que son unos 300 euros al día", según relata Javier.

Sin embargo, la cifra no cuadra con los números oficiales actuales del Parlamento Europeo, que publica el sueldo y las principales asignaciones de sus 705 miembros. Según los datos oficiales, un eurodiputado cobra 10.927,44 euros brutos al mes y 8.517,01 euros netos (tras impuestos de la UE y contribuciones de seguro), cifras vigentes desde el 1 de abril de 2025.

Sueldo, dietas y "extras": el desglose real (con cifras oficiales)

Veamos lo que dice la web del Parlamento Europeo:

Sueldo mensual (neto) : 8.517,01 euros netos al mes (10.927,44 brutos).

: (10.927,44 brutos). Dieta diaria por asistencia (la famosa dieta): 350 euros por día como asignación fija para cubrir alojamiento, comidas y gastos asociados cuando el eurodiputado está en actividad oficial (se paga bajo condiciones de presencia o participación).

(la famosa dieta): como asignación fija para cubrir alojamiento, comidas y gastos asociados cuando el eurodiputado está en actividad oficial (se paga bajo condiciones de presencia o participación). Asignación de gastos generales (para oficina y actividad en el país): 4.950 euros al mes (cantidad fija destinada a gastos como oficina en el Estado miembro, material, informática, etc.).

Además, el Parlamento distingue otras partidas (por ejemplo, reembolsos de viajes por actividad parlamentaria), pero no son "sueldo": son devoluciones de gastos en función de reglas y justificantes.

Cuántos eurodiputados hay, por qué tantas hay maletas en Estrasburgo y cómo distinguir las instituciones

El vídeo también menciona el "doble" funcionamiento: Bruselas y Estrasburgo. El Parlamento tiene actividad entre ambas sedes, y cuando hay pleno en Estrasburgo es habitual ver el trasiego de maletas.

Aunque todos somos europeos, es difícil encontrar ciudadanos que no mezclen edificios y siglas, que distingan bien entre Parlamento Europeo y Consejo de Europa, y qué hacen cada uno.

No tienen nada que ver entre sí: el primero es una institución de la Unión Europea con poder legislativo y el segundo una organización internacional separada de la UE, centrada en derechos humanos, democracia y cultura.