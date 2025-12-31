El imperio silencioso de Chenoa más allá de la música: cuentas, empresas y negocios inmobiliarios que alimentan su patrimonio

Hay veremos a Chenoa junto a los hermanos Múñoz (Estopa) dando las campanadas en La 1 de TVE. Una carrera que comenzó por todo lo alto tras quedar cuarta en la primera edición de Operación Triunfo, logrando una buena carrera musical y, en los últimos años, ser un rostro habitual de la televisión. Repasemos su trayectoria, logros y todo lo que te gustaría o necesitas saber sobre ella.

Durante años, Chenoa fue sinónimo de canciones pegadizas y una exposición mediática constante. Hoy, sin embargo, su perfil público convive con una realidad mucho más discreta y rentable: ingresos diversificados, empresas propias y una gestión patrimonial p que la sitúan entre las artistas mejor posicionadas de su generación.

De dónde, su nombre real y cuánto mide

Vaya mezcla de preguntas, pero son de las que más demanda tienen entre los internautas, esos pequeños datos biográficos o biométricos que interesan. Su nombre real es María Laura Corradini Falomir. Nació en Mar del Plata (Argentina) en 1975, aunque se crio en Mallorca, donde llegó siendo niña y desde donde dio el salto definitivo a la música.

Otro dato recurrente en búsquedas: su estatura. Chenoa mide aproximadamente 1,60 metros. Un detalle menor, pero ilustrativo, del tipo de curiosidad que despierta una figura que sigue generando interés más de dos décadas después de su irrupción pública, aunque ayuda el hecho de ser un personaje televisivo constante, ya sea como presentadora, colaboradora o jurado de concursos como Tu cara me suena.

El punto de inflexión: Operación Triunfo

Su vida cambió con Operación Triunfo. Aquella primera edición no solo la convirtió en una de las concursantes más populares, sino que le dio algo más importante a largo plazo: marca personal.

Desde entonces, su carrera musical ha sido constante pero medida. Discos, giras y presencia en medios sin quemarse. Esa regularidad explica por qué su patrimonio no depende de un único éxito, sino de ingresos acumulados durante más de veinte años.

Cuánto dinero tiene y cómo se reparte su patrimonio

Chenoa no hace públicos sus números, pero el mercado y su actividad permiten una estimación. Su patrimonio se mueve en una horquilla de varios millones de euros, con cálculos que suelen situarlo entre 3 y 5 millones de euros, dependiendo de la valoración de activos inmobiliarios y participaciones empresariales aunque Bussines Insider sitúa un patrimonio neto superior al millón de euros (en torno a 1,1 millones, según los últimos balances).

¿De dónde sale ese dinero? Pues de la música (derechos de autor, actuaciones puntuales y explotación de catálogo); televisión, como hemos visto; publicidad y marcar personal; y empresas y gestión patrimonial.

Lejos del estereotipo de artista que vive solo del escenario, Chenoa ha optado por estructurar parte de su actividad a través de sociedades, una práctica habitual entre perfiles con ingresos altos y estables. Estas empresas canalizan trabajos audiovisuales, contratos y gestión de derechos.

El otro pilar, común en la mayoría de artistas, es el ladrillo. Chenoa ha invertido en inmuebles residenciales, principalmente en zonas de alta demanda. Posee al menos dos viviendas en Majadahonda (Madrid) valoradas en torno al millón de euros en total, más un piso de unos 100 m² en Arganzuela (Madrid) estimado en unos 400.000 euros, según publicó Antena 3, además en Mallorca y Barcelona, que forman parte de su cartera de alquiler.

Su pareja y vida personal

Quién no recuerda el amor con David Bisbal en la academia de OT y que se trasladó fuera, pero con un final amargo, sobre todo para Chenoa, que no ocultó. Su última relación, a la postre su marido, fue Miguel Sánchez Encinas, médico especializado en urología. Su relación marca un punto de inflexión respecto a etapas anteriores: perfil bajo, exposición mínima y estabilidad, pero el matrimonio duró poco.

Antes de Bisbal, había tenido una relación duradera con el saxofonista cubano Luis Depestre. Tras la ruptura con su compañero de academia, ha tenido otras parejas conocidas como el actor Álex González, el cantante David DeMaría, Curi Gallardo y el guitarrista Javier Arpa.