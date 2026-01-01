Esto es lo que cobrarán los cajeros de Mercadona desde el 1 de enero de 2026 tras la subida de sueldos anunciada por Juan Roig

Mercadona, además de ser el supermercado referente en España, tiene fama de pagar bien a sus empleados, con sueldos muy por encima de la media del sector, ya sean cajeros, reponedores, repartidores o cualquier otra vacante. Además, toca comenzar el año 2026 y con ello llegan nuevas subidas salariales anunciadas por Juan Roig: ¿De cuánto estamos hablando?

Será a partir del 1 de enero de 2026 cuando los cajeros y el resto de trabajadores del Mercadona tengan una subida en su nómina, tras la aprobación en el comité de dirección presidido por Juan Roig. Forma parte de una estrategia que combina aumentos salariales con mejoras en las condiciones laborales: más días de descanso y una paga extraordinaria.

Sueldos actualizados: cuánto cobrarán los cajeros y otros perfiles

Mercadona ya había aplicado en 2025 un incremento salarial del 8,5% para toda su plantilla, con el objetivo declarado de contribuir al poder adquisitivo de sus empleados, en un ajuste que será la base de los sueldos de 2026, según publicó El País.

Según las condiciones salariales vigentes aplicadas por Mercadona, la retribución bruta mensual para un cajero (personal de tienda) con contrato de 40 horas semanales en su primer año de antigüedad se sitúa en torno a 1.685 euros brutos al mes, cifra que ya incorpora el ajuste por inflación y la política salarial de la empresa.

Con más tiempo en la compañía —por ejemplo, tras más de cuatro años de antigüedad—, ese sueldo escala hasta aproximadamente 2.280 euros brutos al mes, también en jornada completa de 40 horas a la semana.

Estas cifras consolidan a Mercadona por encima de la media de su sector en España, donde muchos empleos similares rondan salarios cercanos o levemente superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pero rara vez alcanzan los niveles de estabilidad y progresión que ofrece la cadena.

Vacaciones de 37 días y una paga extra en marzo

Uno de los cambios más significativos que se aplicará en 2026 no es puramente salarial, pero sí repercute directamente en el ingreso efectivo de los empleados: todos los trabajadores pasarán de tener 30 a 37 días de vacaciones pagadas al año.

Además, Mercadona abonará en marzo de 2026 una gratificación extraordinaria equivalente a una mensualidad adicional, que se suma a la retribución variable que ya perciben los empleados según su antigüedad y objetivos alcanzados. Esta paga extra representa un desembolso de unos 280 millones de euros para la compañía.

Las medidas de extensión de vacaciones y la paga extra suponen una inversión total de alrededor de 380 millones de euros por parte de la cadena, según RRHH Digital.

Por qué Mercadona ha impulsado estas mejoras

La cadena presidida por Juan Roig argumenta que estas mejoras responden a dos factores principales: una buena evolución económica y financiera de la empresa y la necesidad de fomentar el compromiso de la plantilla para sostener la eficiencia y la calidad en el servicio, especialmente en un contexto competitivo donde la retención de talento es clave.

Según datos publicados por el mismo artículo de El País, Mercadona cerró 2024 con ventas récord y beneficios operativos que permitieron acometer estas inversiones en condiciones laborales.

A diferencia de otras cadenas, que a veces limitan mejoras a incrementos puntuales, Mercadona ha ido integrando estas mejoras de forma estructural: salarios que se ajustan a inflación, pluses por objetivos, vacaciones ampliadas y pagas extra estructuradas.