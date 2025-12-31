Cambios de precios confirmados para 2026: buenas noticias para pensionistas y viajeros, malas para las facturas de luz y teléfono

El año 2026 llega con varios cambios de tarifas confirmados en transportes, precio de la electricidad y previsiblemente en la cesta de la compra.

Año nuevo... precios nuevos. 2026 llega cargado de novedades en lo que se refiere a tu bolsillo. Si 2025 fue complicado debido a la fuerte subida de precios, el año que entra tampoco nos dará mucha tregua con la subida de la cesta de la compra. También se incrementan las tarifas de los operadores de telefonía y la parte fija de la factura de la luz.

Por el contrario, suben las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los sueldos de los funcionarios. Y se mantienen las ayudas al transporte público durante el primer semestre del año, con alguna novedad incluida.

A continuación, descubre todo lo que sube y baja en este 2026.

Alimentos: una cesta de la compra cada vez más cara

Una mujer frente a la sección de leche en un supermercado. Ming Tung Tang (Getty Images)

No se esperan cambios en el IVA de los alimentos para 2026, después de que este año los alimentos básicos volvieran a tributar al 4%, y el resto al 10%, como la carne y el pescado. El Senado aprobó hace unas semanas, por iniciativa del PP, reducir el impuesto al 4% para carnes, pescados y conservas, y eliminarlo para la leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres durante 2026. Sin embargo, la Mesa del Congreso aceptó el veto del Gobierno a esta propuesta.

Y todo en un contexto en el que el IPC de los alimentos repuntó en noviembre (último mes con datos disponibles) un 0,5%, hasta situar su tasa interanual en el 2,5%. Productos como los huevos (+30,2%), la carne de vacuno (+18%), el café (+17,3%) y el chocolate (+14,5%) figuran entre los alimentos que más han subido en el último año.

Electricidad: subida en la parte fija de la factura de la luz

Torre de electricidad Jose Antonio Bernat Bacete- Getty Images

La CNMC aprobó el pasado 22 de diciembre una resolución (puedes consultarla aquí) por la cual se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para 2026. El principal titular es que los peajes de acceso a la red aumentarán, en términos medios, el 0,5% con respecto a los del ejercicio 2025.

Esta variación global responde a una reducción de los peajes para los usuarios domésticos (2.0 TD), que descenderán un 1,3%, y para los grandes consumidores industriales (6.3 TD), que se abaratarán un 4,1%. En cambio, se encarecerán para el resto de categorías de consumo: 3.0 TD (+0,7%), 6.1 TD (+2,5%), 6.2 TD (+4,6%) y 6.4 TD (+10,2%).

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto una consulta pública sobre la propuesta de orden que establece para 2026 los llamados cargos de la factura de la luz. En ella se propone una subida media de esta parte fija del recibo que sería del 10,5%.

Aunque hay un respiro. El último Consejo de Ministros del año aprobó un decreto ley con la prórroga del denominado 'escudo social' para todo 2026, que incluye, entre otras medidas, la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y el bono social eléctrico. Sobre esto último, cabe recordar que los niveles de descuento del bono social están fijados en el 42,5% para los vulnerables y en el 57,5% para los vulnerables severos.

Gas: confirmada la rebaja en la tarifa de gas regulada individual



Bombonas de butano Getty Images/iStockphoto

La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas individual sin impuestos se reducirá un 8,7% a partir del 1 de enero de 2026, en comparación con el precio vigente desde el 1 de octubre, según la resolución del pasado 22 de diciembre de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Mientras, la última actualización del precio de la bombona de butano, correspondiente al mes de noviembre, se quedó en 15,46 euros.

Pensiones: subida en las pensiones mínimas y retraso en la edad de jubilación

Pensiones Getty Images

El Consejo de Ministros aprobó también hace unos días la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%.

Además, se retrasa la edad de jubilación ordinaria a 66 años y diez meses. En el caso de acreditar una cotización de 38 años y 3 meses o más, podrás jubilarte a los 65 años.

Salario mínimo congelado hasta que llegue el acuerdo

El salario mínimo interprofesional empezará 2026 congelado en 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagas. Es decir: 1.184 euros brutos cada mes. Pero los expertos del Ministerio de Trabajo ya plantean subirlo entre un 3,1% y un 4,7% en los próximos meses.

Sueldo de los funcionarios: subida de un 4% en la práctica

El salario de cerca de 3,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones subirá, a partir de enero, un 4% (un 2,5% correspondiente a 2025 y el 1,5% restante, en lo relativo a 2026).

Aumento de las cotizaciones sociales en la nómina

La principal novedad en este aspecto es que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), destinado a nutrir el fondo de reserva de las pensiones, subirá del actual 0,80% al 0,90% de la base de cotización de contingencias comunes. Esta sobrecotización se reparte entre el empresario, que el año que viene pagará un 0,75% de esta cuota, y el trabajador, que abonará el 0,15% restante. Los autónomos lo costean al completo.

Autónomos: sin cambios en las cuotas, confirmado por el Gobierno

El Gobierno ha renunciado a hacer cambios en las cuotas mensuales que pagan los autónomos a la Seguridad Social y en 2026 pagarán lo mismo que este año, después de que el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones planteara el pasado mes de octubre dos propuestas que no convencieron a las principales organizaciones de autónomos.

Transporte público: prórroga de las principales ayudas y nuevo abono único

Un tren de cercanías. Santiago Urquijo Zamora

Las ayudas al transporte público se han prorrogado hasta junio de 2026 y hay algunas novedades con respecto a 2025.

Menores de 15 años: transporte público gratuito. Esto incluye el tren (Cercanías y media distancia convencional), los autobuses estatales y el transporte urbano e interurbano, competencia de entidades autonómicas y locales.

Jóvenes entre 15 y 26 años: abono mensual de Cercanías por 10 euros y descuentos del 70% en el tren de media distancia convencional y en el abono recurrente para los servicios de autobús estatal. En cuanto al transporte urbano e interurbano, el abono joven cuenta con un descuento del 50%. En este caso, la edad para ser usuario del abono joven la define la propia comunidad autónoma.

Mayores de 26 o adultos: abono mensual de 20 euros para Cercanías y descuento del 40% para el abono mensual del tren de media distancia y del 50% para los autobuses estatales. En los abonos del transporte urbano e interurbano, el descuento es del 40%.

Los títulos multiviaje, como los bonos de 10 viajes, tienen, con carácter general, un descuento del 40% para todos los transportes (Cercanías, media distancia, autobús estatal y transporte urbano e interurbano).

Los abonos Avant cuentan, para todas las franjas de edad, con un descuento del 50%.

Por otro lado, se mantiene la bonificación estatal del 20% para los abonos de transporte autonómicos o municipales, aunque ahora será sin necesidad de cofinanciación adicional. Hasta ahora, el Gobierno aportaba ese 20% si las administraciones autonómicas o locales aportaban, al menos, otro 20%. Ahora, sin embargo, ese 20% del Ejecutivo estatal está garantizado y deja a criterio de las CC.AA. ampliar ese descuento.

En Canarias, Baleares, el Principado de Asturias y Cantabria se mantiene la gratuidad del transporte público.

Novedades en cercanías

Para los usuarios de cercanías, el Gobierno también ha anunciado descuentos de hasta el 40% para viajeros regulares a través del sistema Kronos, por el cual se podrá pagar con tarjeta de crédito en los tornos y validadoras, sin necesidad de tener un abono físico.

Novedades en Avant

También hay novedades para aquellos que viajen en Avant, como un bono de 10 viajes válido para 30 días con un descuento del 50%. Estas nuevas tarifas para los servicios Avant sustituirán los títulos multiviaje existentes (tarjeta plus 10, plus 10-45 y plus 30-50).

Igualmente, nace el denominado "pase día", por el cual el usuario paga menos según va sumando viajes partiendo de un mínimo de 20 viajes por trimestre o de diez viajes en un periodo de 45 días. Los descuentos pueden llegar a ser del 72%.

Media distancia

En servicios de Media Distancia de la red de ancho métrico aumentan los descuentos de ida y vuelta del 7% al 20%, igualándolos con el resto de la red convencional, y se fija un precio máximo de 7 euros para los títulos adquiridos en plaza H (discapacitados).

Abono único

El Gobierno también ha recordado que implementará el denominado "abono único" con una tarifa plana de sesenta euros al mes (treinta para los jóvenes menores de 26 años) en los servicios de transporte de titularidad pública como son los autobuses de concesión pública, los trenes de cercanías y de media distancia. Entrará en funcionamiento desde el próximo 19 de enero y puedes conocer más detalles aquí.

Eficiencia energética (Vehículos eléctricos y rehabilitación de viviendas): se mantienen deducciones fiscales

Imagen de archivo de un vehículo eléctrico, en carga. Getty Images

Se mantienen hasta que concluya 2026 los incentivos fiscales a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos o la instalación de un punto de recarga eléctrica, manteniéndose las deducciones de hasta el 15% en el IRPF, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre de 2025.

Para obras de eficiencia energética y reformas para rehabilitar viviendas o edificios, las deducciones podrán ser del 20%, 40% o 60%.

Compañías telefónicas: subida de las tarifas de casi todas las compañías

Una empresaria habla por teléfono en su oficina. Getty Images

Las tres grandes operadoras en España (Movistar, MasOrange y Vodafone) aplicarán subidas a sus paquetes en enero. Movistar incrementará sus precios una media del 4% según sus paquetes, Vodafone un 3,9% y Orange, un 3,8%. Digi, por el contrario, mantendrá congelados sus precios.