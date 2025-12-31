Multitud de comentarios por lo que ha hecho Amaia Montero nada más salir en el especial de Nochevieja de TVE
'La oreja de Van Gogh' ha vuelto a los escenarios tras la salida de Leire Martínez.
TVE ha hecho historia al ser la cadena donde se ha emitido la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh después la etapa de Leire Martínez, que acabó hace pocos meses como el rosario de la aurora.
En La Casa de la Música, artistas reconocidas de toda España como Rosario, Amaia Romero, Ana Torroja, Lola Índigo, Nicki Nicole y Shakira se han sumado a La Oreja en este especial novedoso que ha gustado mucho en redes sociales, por lo menos en X.
Pero, sin duda, lo más llamativo ha sido la vuelta de La Oreja de Van Gogh, que ha sido de lo más comentado en redes sociales. El grupo donostiarra ha vuelto para interpretar un nuevo tema con Amaia Montero. Una canción que habla de dios y que a muchos les ha recordado un poco a Rosalía con su disco Lux, que también es religioso.
Como han contado desde RTVE, el Palacio Miramar de San Sebastián es el escenario del reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh. Cada artista de las anteriores citadas ha elegido un sitio emblemático de su región para actuar en directo.
Otro de los comentarios más repetidos es que, según lo que muchos han interpretado, Amaia ha cantado en playback la nueva canción del grupo que en una primera escucha ha dejado comentarios de todo tipo, tanto para bien como para mal.
Montero ha salido en pantalla con un llamativo atuendo que ha llamado mucho la atención en redes sociales. Estos son algunos de los maravillosos, siempre respetuosos y en tono de humor, comentarios que se han podido leer en X.