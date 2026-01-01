Aluvión de críticas a TVE por lo ocurrido con Shakira en el especial de Nochevieja: "Qué mal queda"

RTVE despidió el 2025 con una programación especial que tuvo como protagonistas a José Mota, que hizo su ya clásico especial, y a la música, con un programa que fue muy alabado en redes sociales pero que tuvo algún que otro pero por parte de la audiencia.

En La Casa de la Música participaron Rosario Flores, Amaia Romero, Ana Torroja, Lola Índigo, Nicki Nicole, La Oreja de Van Gogh y, por último, Shakira. Todas las actuaciones fueron en lugares emblemáticos de España.

Por ejemplo, Amaia Romero cantó desde Navarra, su tierra, la canción Aralar desde Monasterio de Iratxe. El esperado regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh —que también ha dado mucho que hablar— fue desde el Palacio Miramar de San Sebastián.

Lola Índigo se fue hasta su Granada natal para homenajear a Federico García Lorca cantando verde desde la Alhambra. En definitiva, todas las actuaciones dejaron un poso en el público por la forma y el lugar desde donde estaban siendo interpretados. Todas menos una.

En X, donde los usuarios podían comentar el programa con la etiqueta #LaCasaDeLaMúsicaRTVE, ha sido muy criticada la aparición de Shakira, anunciada como gran reclamo de la noche (con permiso de Amaia Montero).

La cantante colombiana no hizo ningún despliegue especial y simplemente se pudo ver un vídeo de un concierto de su gira desde Florida con la canción Soltera. En la red social de Elon Musk, eso ha despertado numerosos mensajes.

"Shakira mandado un vídeo de un concierto de su gira con su papo gordo. Pues perfecta", "La actuación de Shakira ha sobrado totalmente, no ha aportado nada, y no encajaba en el espíritu de #LaCasaDeLaMúsicaRtve", "Ay lo de Shakira queda muy mal. Todo tenía como una identidad estética de una actuación grabada para el programa, pero la de Shakira es como si hubieran puesto un vídeo random de YouTube de un concierto suyo" y "Que mal queda después de ver actuaciones bien realizadas y en sitios emblemáticos poner una actuación de la gira de Shakira", son las críticas más repetidas.