Serguéi Lavrov, ministro de exteriores de Rusia: "Europa y la Unión Europea se han convertido en los principales obstáculos para la paz"

Rusia, país que inició la invasión militar de territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022, considera que Europa y la Unión Europea son "los principales obstáculos para la paz" en Ucrania.

Así lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista concedida a la agencia de noticias rusa TASS en la que también ha expresado que tanto Europa como la Unión Europea "no ocultan su intención de luchar contra Rusia en el campo de batalla".

En la opinión de Lavrov, "tras la llegada al poder de una nueva administración en Estados Unidos, Europa y la Unión Europea se han convertido en los principales obstáculos para la paz".

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha asegurado que su país no tiene la intención de atacar el viejo continente. "Mi mensaje a los políticos europeos que parecen tener dificultades para aceptar esta realidad es repetir una vez más que no hay motivo para temer que Rusia ataque a nadie", ha destacado Lavrov.

No obstante, el máximo representante de la diplomacia rusa ha querido mandar un claro mensaje alertando de que "si alguien pensara en atacar a Rusia, se expondría a un golpe devastador".

La OTAN alerta de un posible ataque ruso

Pese a esas declaraciones de Serguéi Lavrov afirmando que Rusia no tiene en mente atacar a Europa, desde la OTAN sí que creen que el país presidido por Vladímir Putin podría tener al viejo continente como próximo objetivo una vez que la guerra de Ucrania llegue a su fin.

En ese sentido, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante un discurso a mediados de diciembre en un evento de la Conferencia de Seguridad de Múnich, advirtió de que "con su economía de guerra, Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en un plazo de cinco años".