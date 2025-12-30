Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las cuatro balizas V16 a las que la DGT ha retirado la homologación: comprueba si es la tuya
Consumo
El uso de este dispositivo será obligatorio desde el 1 de enero.

Elena Santos
Baliza V-16 activada sobre un coche.Europa Press via Getty Images

En plena cuenta atrás para la entrada en vigor de la baliza V16 como único dispositivo legal para señalizar accidentes y averías en carretera, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación a cuatro modelos.

Lo ha hecho, según informa Europa Press, por haber finalizado la vigencia de sus respectivos certificados administrativos. 

En concreto, se trata de los dispositivos de estas marcas comerciales que detalla la asociación de consumidores Facua:

  • Don Feliz V16IoT – certificado PC24020028 (fabricado por Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)
  • The Boutique For Your Car V16IoT – certificado PC25020290 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)
  • Ikrea V16IoT – certificado PC25060006 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)
  • Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC) – certificado 2024060583G1 (Ditraimon SL)

Al estar la retirada motivada por la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no por fallos técnicos de funcionamiento, dejarán de comercializarse en los puntos de venta, pero los conductores que las tengan compradas podrán usarlas a partir del 1 de enero, al cumplir todos los requisitos técnicos.

Según Facua, las balizas compradas antes de perder su vigencia cumplen con todas las especificaciones técnicas de seguridad necesarias para sustituir a los tradicionales triángulos de señalización.

Ante cualquier duda, se puede acudir al buscador de la DGT para comprobar cuáles son las marcas y modelos de baliza V16 homologados.

"No hay vocación de multar"

La semana pasada la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, insistió en una entrevista en la Cadena SER que "no hay ninguna vocación de multar" con la implantación de la baliza conectada.

"Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", resaltó.

No llevar la baliza o portar una que no esté homologada acarreará una sanción de 80 euros, la misma cantidad que estaba establecida hasta ahora para el que no llevara los triángulos.

