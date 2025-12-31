Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
AEMET lanza un aviso especial sobre lo que ocurrirá en plena víspera de Reyes: jornada complicada y cabalgatas potencialmente afectadas
El domingo 5 de enero, día clave por la celebración de las cabalgatas de Reyes, podría ser una jornada complicada en algunas regiones.

Daniel Cáceres Garriga
Nevada en Mallorca a inicios de 2024
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una predicción especial de cara a los primeros días de enero de 2026, marcada por la borrasca Francis, el descenso térmico generalizado y la posibilidad de nieve en cotas bajas. Aunque persiste cierta incertidumbre, la previsión apunta a un escenario invernal especialmente significativo entre el 4 y el 6 de enero, coincidiendo con las celebraciones del día de Reyes.

Del 1 al 3 de enero: primeras lluvias e inestabilidad

Tras un final de año con estabilidad atmosférica en gran parte de la Península, el comienzo de 2026 llegará con precipitaciones generalizadas, empezando por Canarias el día 1 y extendiéndose hacia el suroeste peninsular a partir del viernes 2. Las lluvias más intensas se esperan en el Golfo de Cádiz y el archipiélago canario, mientras que una masa de aire frío comenzará a filtrarse desde el norte. Esta situación vendrá acompañada de rachas de viento fuertes y un repunte térmico transitorio antes del cambio más acusado.

4 y 5 de enero: aire polar y posibilidad de nieve

A partir del sábado 4, AEMET prevé una situación más invernal debido al debilitamiento de la borrasca Francis y su interacción con un anticiclón atlántico, que favorecerá la entrada de aire polar continental. Esto provocará un notable descenso de las temperaturas y aumentará el riesgo de nevadas en cotas bajas, especialmente en el noreste y centro peninsular.

Modelos como el ECMWF y el GFS apuntan a nevadas significativas en la Comunidad Valenciana, con especial incidencia en el interior de Castellón y Valencia, y posibilidad de afectación en capitales de provincia. Aunque AEMET mantiene una postura cauta, no descarta este escenario, que dependerá de la evolución de la masa de aire frío y la humedad disponible en el Mediterráneo.

5 y 6 de enero: impacto en las cabalgatas de Reyes

El domingo 5 de enero, día clave por la celebración de las cabalgatas de Reyes, podría ser una jornada complicada en algunas regiones. Aunque en zonas como Andalucía occidental se prevén aperturas de claros por la tarde, en otras regiones (especialmente del norte, centro e interior del este) podría persistir la nubosidad y las precipitaciones, en forma de lluvia o nieve según la altitud.

Ya el lunes 6 de enero, Día de Reyes, AEMET anticipa una mejora generalizada, con cielos poco nubosos en muchas zonas del sur y este peninsular. Sin embargo, en áreas del Cantábrico y Pirineos se podrían mantener las nubes y precipitaciones, algunas en forma de nieve.

Recomendaciones y precauciones

  • La observación y seguimiento del tiempo será clave en las 48-72 horas previas, ya que los modelos a medio plazo aún presentan margen de variación.
  • En las zonas más afectadas, como la Comunidad Valenciana, se recomienda estar atentos a los avisos meteorológicos por lluvias intensas o nieve.
  • Las cabalgatas podrían verse alteradas en áreas de montaña y puntos del interior peninsular, por lo que los ayuntamientos deberán monitorizar la evolución meteorológica.
