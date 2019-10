Los ocho momentazos de Yolanda Ramos en 'MasterChef Celebrity'

La cuarta edición de MasterChef Celebrity está dejando momentos épicos. Son muchos los concursantes que están protagonizando hits en todas las entregas, desde Tamara Falcó hasta Los Chunguitos pasando, cómo no, por Vicky Martín Berrocal y sus polémicas.

1. Yolanda, ‘bloguera cocinera’

Ya en su vídeo de presentación , la actriz y humorista dejó claro que su intención era regalar risas como lo hizo cuando concursó en Tu cara me suena . Para ese vídeo, Ramos contó con la ayuda de su hija y jugó a ser influencer de los fogones con su frase: “Cocinar me tranquiliza”.

Ramos aparece con un gato chino de la suerte encima de la mesa, aunque dice no soportarlo. “Estoy hasta las narices del tiqui-tiqui”, asegura mientras se lo da a su hija, que tiene uno real en brazos. Se lo intercambian, el gato se le escapa y al final se cae de espaldas. Un show.

2. La pillada del primer programa

Por si no había habido suficiente con su vídeo presentación, ya en el primer programa se vio que Ramos además de cocinar iba a dar grandes momentos de risa. Mientras Saúl Craviotto les explicaba a los concursantes lo mucho que había que trabajar en MasterChef Celebrity, las cámaras la pillaron tomándose una copa de vino. El resto de sus compañeros atendían en ese momento al campeón olímpico.

3. Yolanda y la versión sexy de Ana Obregón

El primer programa dio para mucho, entre otras cosas para despejar una de las grandes incógnitas que había al estrenarse la cuarta edición del talent culinario: cómo iba a ser la relación de Yolanda Ramos y Ana Obregón. ¿Por qué? Por la imitación que la humorista hacía de Ana Obregón en Ana y los siete en el ya mítico Homo Zapping . Quién no recuerda ese “sexy sexy sexy” que repetía la catalana cuando se metía en la piel de la niñera y bailarina de streptease a la que daba vida Ana Obregón, creadora de la serie. Pues bien, en el primer programa Yolanda Ramos se lanzó a hacer la imitación con Ana Obregón delante. Una versión que, a juzgar por las caras de Anita la fantástica , no le hizo ninguna gracia.

4. La escatológica frase que ya es historia de la tele

España no se merece a Yolanda Ramos, no la pueden echar #MCCelebrity pic.twitter.com/ZitRglIyTJ

Y si el primer programa estuvo lleno de vídeos protagonizados por la actriz que interpreta a Noemí Argüelles en Paquita Salas , en la segunda entrega no fue a menos. Yolanda Ramos dejó para la posteridad una escatológica frase que rápido llegó a las redes sociales. Tras una mala valoración de Jordi Cruz, la actriz mostró su intención de no derramar una lágrima en el programa. “Prefiero tirarme un pedo antes que llorar”, aseguró entre risas.

5. El arroz como kikos

El protagonista del tercer programa fue un arroz que le quedó bastante duro. La propia Yolanda reconoció a los jueces antes de que lo probaran que no había hecho en la vida “un arroz tan crudo” y a Pepe le bastó con echarle un ojo pasa saber que no podía tener sabor. La actriz le puso al mal tiempo buena cara y no dudó en sacar su humor al comparar su arroz con los “kikos” que se ponen en los karaokes.