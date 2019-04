Los protagonistas del vídeo viral de Semana Santa muestran su gran enfado en 'Viva la vida'

A estas alturas de la Semana Santa seguro que ya los has visto por todas partes. A Antonio y Ángel, los protagonistas de un vídeo que acumula más de 32.000 reproducciones en Youtube, les ha llegado el éxito en forma de meme. Y ellos están muy disgustados con ese protagonismo.

Así lo han mostrado este sábado en Viva la vida, donde han entrado los dos por teléfono y al que el programa de Telecinco ha presentado como “los capillitas virales”.

Antonio, el que grita ”¡Dolores guapa!” a la Virgen de los Dolores, la patrona de su pueblo, ha asegurado que ellos no eran conscientes de la repercusión que iban a tener esas imágenes porque para ellos no era algo excepcional, sino algo que ocurría todos los años.

“Ha dado la casualidad de que se nos pusieron tres cámaras delante y se pusieron a grabarnos”, ha afirmado muy rápido y con tono de estar claramente enfadado. De los dos, Antonio ha sido quien más ha hablado y el que con más vehemencia se ha expresado.

“Nos pillaron diciendo lo que se le ha dicho siempre a la Virgen en mi barrio. Lo que a mí me han inculcado y se me ha enseñado desde muy pequeño”, ha continuado.

Emma García, la presentadora, le ha preguntado que por qué estaba tan enfadado y él ha explicado que el vídeo no tendría que haber tenido la repercusión que estaba teniendo. Además, ha lamentado que la gente “se esté mofando de un sentimiento” porque “nadie sabe lo que cada persona lleva a las espaldas para ponerse así”.

Los dos, Antonio y Ángel, han asegurado que se sienten acosados, tanto en redes sociales como por la calle: “Y me parece lamentable”.

“Yo en ningún momento en la procesión de mi hermandad quiero ganar protagonismo. La protagonista es quien debe ser, la Virgen de los Dolores”, ha añadido Antonio.

García finalmente les ha interrumpido y ha pedido a los dos que no hicieran caso a los comentarios: “El problema no es vuestro es de esos imbéciles que no saben ver el vídeo”.