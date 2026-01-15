Una chef con estrella Michelin habla claro sobre las 5 señales de alerta al entrar en una panadería: "Si ves el pan envuelto en plástico, huye"

Las pastelerías de alta gama, en teoría, suelen utilizar ingredientes naturales y frescos, emplean menos cantidad de aditivos en la elaboración de panes y dulces que, por lo general, suelen tener menos calorías que la bollería industrial. Sin embargo, la diferencia entre una franquicia y una pastelería de lujo no solo radica en la calidad, sino en el precio, que muchas veces no se corresponde con el producto.

Para evitar pagar de más por un producto que no vale la pena realmente, el pastelero con estrella Michelin, Camari Mick, ofrece algunos consejos, como comprobar antes la limpieza del interior del establecimiento o pedir por encargo aquellos pasteles y dulces que requieran de mayor tiempo de preparación.

Unos croissants en una imagen de archivo Getty Images/500px

Desde revisar los croissants hasta supervisar la limpieza del local

El primer consejo que ofrece Mick es comprobar que la panadería domina ciertos conceptos básicos. Esto se puede observar, por ejemplo, a través de los croissants. Para ello, echa un vistazo a los que tenga en el mostrador y fíjate si los pliegues que forman la laminación de la masa.

"Algunas panaderías excelentes ofrecen croissants con capas que lucen perfectamente alineadas, mientras que otras pueden tener un toque más rústico y parecer evidentemente hechos a manos. Ambas características son bienvenidas", explicó Mick a Business Insider, que agregó que una señal negativa es detectar un laminado "muy grueso, pequeño o irregular". Otro consejo, por ejemplo, es mirar el color de los croissants, pues si tienen un tono demasiado claro puede que no cuenten con mucho sabor por dentro.

También recomienda tener cuidado con el pan envuelto, pues según defiende el experto las panaderías deberían ofrecer pan fresco, por lo menos las de alta gama. "Si ves un pan y se ve supervoluptuoso y casi recién salido del horno, no hay problema", declaró a BI. "Pero si ves que el pan ya está envuelto, ya sea en plástico o papel, probablemente sea un indicador de que se envolvió en caliente y no estará bueno", agregó.

Resulta importante destacar que en el caso de algunos pasteles y dulces más elaborados lo ideal es pedirlos por encargo. "Sabes que algo crujiente relleno con un relleno con un relleno húmedo va a quedar empapado después de reposar durante unos 10 minutos", señaló Mick, que agregó que algunos productos pueden pasar mucho tiempo en la vitrina antes de que alguien los escoge finalmente.

Por último, aunque no menos importante, es fundamental comprobar la limpieza del local. "Si se ve cualquier tipo de problema de moscas o cualquier tipo de infestación de insectos en la vitrina, asegúrese de que esté en todas partes", advirtió el mismo, pues lo más probable es que si lo que se encuentra abierto al público está en mal estado o con una mala higiene, "su cocina también lo estará".