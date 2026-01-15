Groelandia, el gran tablero geopolítico mundial: qué países van a enviar tropas tras la petición de Dinamarca

Operación Resistencia Ártica. Ese es el nombre con el que Dinamarca y un creciente número de socios de la OTAN están utilizando para dar una pátina de seguridad a Groenlandia, el último y más codiciado tesoro a ojos de Donald Trump. Porque estos ejercicios militares han permitido un anuncio colectivo de envío de soldados a un territorio "desprotegido" para EEUU. Y no, no van a enviar "un trineo con perros" más, como bromeaba Donald Trump.

En cadena, los países van moviendo ficha y se suceden los anuncios de envíos de tropas "a petición de Dinamarca", remarcan los diferentes miembros implicados. Nadie habla abiertamente de combate, ni de hacer frente a un posible movimiento de EEUU, pero ir, van. Y por vía urgente.

Los hechos son los que son. Donald Trump ha anunciado que no dudará en utilizar la "fuerza militar" si lo considerase necesario para anexionarse Groenlandia, que pertenece a Dinamarca y, por ende, a la Unión Europea y a la OTAN; lo recuerda hasta el movimiento independentista que es mayoría en la isla.

La otra opción es comprarla vía talonario, pero Copenhague no acepta ni lo uno ni lo otro. Y, coincidencia o no, ha mandado un importante contingente a 'su' isla. Suecia, Francia, Alemania, Noruega y Países Bajos han anunciado lo mismo. España lo valora y no es la única.

Francia manda especialistas de montaña

A lo largo del jueves han llegado a la isla alrededor de una quincena de militares franceses especialistas de montaña. Son la primera oleada del contingente que Francia espera completar "en los próximos días" y que incluirá "medios terrestres, aéreos y marítimos".

El anuncio lo ha hecho Emmanuel Macron durante su discurso de felicitación del año nuevo a las Fuerzas Armadas en la base de Istres. Allí y ante un amplio pelotón ha subrayado que Francia está "disponible" como punta de una Europa que "tiene una responsabilidad particular" en Groenlandia y para con Dinamarca.

Alemania, "evaluando el terreno" para el futuro

El Gobierno de Friedrich Merz ha hecho público el despliegue de un equipo de reconocimiento compuesto por 13 miembros en Nuuk. Allí estarán de jueves a sábado, al menos de momento, para evaluar el terreno, las condiciones y las posibilidades de futuras colaboraciones alemanas como refuerzo de las capacidades de Dinamarca.

El Ministerio de Defensa ha detallado en su anuncio oficial que los 13 militares trabajarán especialmente en el refuerzo de la vigilancia marítima, así como otras tareas relacionadas con las capacidades defensivas en un trabajo conjunto con los aliados presentes en la isla ártica.

Suecia, Noruega y Finlandia: el norte se mueve

El Gobierno sueco fue el primero en anunciar el envío de un contingente militar nacional, en su caso compuesto por oficiales de las Fuerzas Armadas, para trabajar junto al "resto de aliados", como apuntó el primer ministro, Ulf Kristersson. Sin precisar ni su número ni el resto de nombres participantes en la misión "a petición de Dinamarca", abrió la puerta al resto de anuncios que han ido sucediéndose.

Uno de ellos es el de Noruega, cuyo ejecutivo también ha comunicado una estrategia similar con el envío de un número indeterminado de miembros de su ejército para reforzar la seguridad "en el Ártico" y "fomentar" la cooperación entre los aliados de la OTAN.

Faltaba la tercera gran nación del norte de Europa. Finlandia también mueve ficha con el envío de al menos dos oficiales para labores de "exploración de posibles actividades de entrenamiento", en palabras de su Ministerio de Defensa.

Reino Unido, con lo mínimo, pero allí

Londres no quiere faltar tampoco al llamamiento de un aliado OTAN. Lo hace con un contingente reducido a la mínima expresión; esto es, con el envío de un militar para participar en la misión internacional de reconocimiento.

España se lo piensa y no es la única

Margarita Robles ha confirmado que España está en ese grupo de países que sopesan participar en la misión de vigilancia, pero antes reclama "no precipitar acontecimientos". Ese grupo lo integran también estados como Bélgica o Estonia.

La decisión se espera, en palabras de la ministra de Defensa, entre "este jueves y mañana por la mañana". "Estos días hay reuniones y vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso tomaremos decisiones", ha explicado en el Congreso de los Diputados.

Lo que sí ha adelantado Robles es que España está alineada como "con los demás aliados", algo que ya se vio en el comunicado conjunto del pasado martes 6 de enero, cuando reclamaban respetar la "soberanía" tanto de la isla como del estado soberano. "Groenlandia pertenece a su pueblo. Solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre su futuro", exponía una nota sin referencias directas a Trump pero con una lectura obvia de 'respuesta' al magnate estadounidense.

Estonia y Bélgica "listas"... si hiciera falta

El país báltico, muy activo en los posicionamientos europeos y de la OTAN contra Rusia por ser país fronterizo, también ha querido dar un paso adelante ante la 'amenaza' estadounidense en Groenlandia. Sin anunciar aún el envío de tropas o medios y limitándose a afirmar que están "contribuyendo" en la organización de la misión, el Gobierno de Estonia ha adelantado su disposición a desplegar fuerza militar en el terreno, para lo que "está listo si se solicita".

El caso belga es similar al estonio. Bruselas —referencia a la capital belga, no a una UE que sigue dormida en su respuesta— ha afirmado estar "en stand-by, a la espera" de que llegue esa solicitud formal por parte de Dinamarca. De momento, están "estudiando qué tipo de apoyo" podrían ofrecer, como reconocía un portavoz de Defensa al diario nacional Le Soir.