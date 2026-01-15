Nuevo caos ferroviario: Atocha sufre retrasos de hasta media hora en trenes de alta velocidad entre Madrid-Barcelona
La avería se ha producido sobre las 12:45 horas.
Nuevo caos ferroviario. Los trenes de alta velocidad que unen Barcelona con Madrid sufren este jueves retrasos de entre veinte minutos y media hora debido al enganchón del pantógrafo de un tren con una catenaria, según han informado a EFE varias fuentes.
Durante la jornada se han visto afectados cerca de veinte trenes. Según Adif la avería se ha producido entre la estación de Madrid Puerta de Atocha- Almudena Grandes y Mejorada del Campo. Los trabajadores de la compañía han defendido que se encuentran trabajando para resolver la incidencia de la forma más rápida posible.
