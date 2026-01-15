Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Nuevo caos ferroviario: Atocha sufre retrasos de hasta media hora en trenes de alta velocidad entre Madrid-Barcelona
La avería se ha producido sobre las 12:45 horas. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Un trabajador con un megáfono en la estación de Atocha-Almudena Grandes, tras los retrasos en los trenes AVE, el 5 de mayo de 2025, en Madrid, España.Europa Press via Getty Images

Nuevo caos ferroviario. Los trenes de alta velocidad que unen Barcelona con Madrid sufren este jueves retrasos de entre veinte minutos y media hora debido al enganchón del pantógrafo de un tren con una catenaria, según han informado a EFE varias fuentes. 

Durante la jornada se han visto afectados cerca de veinte trenes. Según Adif la avería se ha producido entre la estación de Madrid Puerta de Atocha- Almudena Grandes y Mejorada del Campo. Los trabajadores de la compañía han defendido que se encuentran trabajando para resolver la incidencia de la forma más rápida posible. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
