Rufián le pregunta a Álvarez de Toledo por qué "odian tanto" a Zapatero: la respuesta la da él mismo y es para verla en bucle

El político de Esquerra Republicana y miembro del Congreso de los Diputados de España, Gabriel Rufián, ha querido responder este jueves a la política del Partido Popular (PP), Cayetana Álvarez de Toledo, tras las críticas de esta al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha calificado de "traficador de presos" y "blanqueador de la dictadura" de Venezuela.

"¿Y saben ustedes, sobre todo usted, señora Álvarez de Toledo, por qué le tienen manía a Zapatero?", le ha preguntado el de ERC a la popular antes de continuar respondiéndose a sí mismo. "Le tienen manía a Zapatero porque les ganó en 2004, porque derrotó a ETA en 2011 y porque levantó la campaña del año 2023. Por eso le tienen tanta manía al señor Zapatero. Por cierto, un Zapatero que en el año 2007 defendía a su presidente", afirmó el político.

"A su presidente, el señor Aznar frente a Chávez, diciendo literalmente 'yo no opino como Aznar, pero ha sido mi presidente y merece un respeto'. Porque eso es ser patriota: respetar incluso a quien no piensa como tú. Y no aplaudir a un genocida (en referencia a Donald Trump y su intervención en Venezuela) y pedirle que bombardee tu país porque no le gusta quién le gobierna ", agregó seguidamente.

Las palabras del de ERC a la popular se han hecho virales en las redes sociales, en concreto en 'X' (antes conocido como Twitter), donde ha acumulado miles de reacciones, visitas y comentarios.

La Fiscalía rechaza la querella de 'Hazte Oir' contra Zapatero por tráfico de drogas

Su discurso se produce apenas unos días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. También apenas unas horas antes de que la Fiscalía anunciase que rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico, motivo por el que el Gobierno espera que le pidan perdón.

Una de las voces que se ha pronunciado al respecto ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha celebrado la decisión, apenas unos minutos después de que la Fiscalía Antidroga pidiera a la Audiencia Nacional que no admitiese la querella de Hazte Oir contra el expresidente. "Me alegro mucho de que eso ocurra, es lo que esperaba y espero que pidan perdón algunos", ha exclamado la socialista.