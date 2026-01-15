El nuevo modelo de financiación asigna 143 euros menos por andaluz que la media de España

Cada andaluz recibiría 143 euros menos que la media de los españoles con el modelo de financiación que ha propuesto el Gobierno central y Andalucía quedaría entre las cinco comunidades peor financiadas, según ha destacado la Junta andaluza del informe elaborado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).

Según ha informado la Consejería de Economía y Hacienda en una nota en la que analiza el informe sobre el nuevo sistema de financiación elaborado por Fedea, Andalucía queda por debajo de la media y la brecha entre las comunidades mejor financiadas y las peor financiadas se agrava notablemente, "o rompe con el principio de igualdad entre los ciudadanos y el de solidaridad”.

Con el modelo presentado este miércoles por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la diferencia sería aún mayor si se compara con la comunidad que más dinero recibiría del Estado, Cataluña, y, en este caso, un andaluz recibiría 389 euros menos que un catalán.

El modelo recoge que Andalucía queda en financiación por habitante ajustado 3,8 puntos menos que la media y 10,4 menos que Cataluña.

Según la Consejería, los datos de Fedea "arropan" su tesis en la que, según sus primeras proyecciones, el modelo de financiación que ha elaborado el Gobierno (tras pactarlo previamente con Esquerra Republicana) "mantiene la infrafinanciación de Andalucía e incrementa las desigualdades entre las diferentes autonomías".

En el comunicado, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha insistido en que se trata de un modelo que mantiene a Andalucía “en el pódium por la cola de las cinco comunidades peor financiadas”.

Carolina España hace hincapié en que el modelo de financiación de Montero “no lo quiere ninguna comunidad, ni siquiera las de su mismo signo político” y que “la única que lo defiende es Cataluña, para la que ha sido expresamente diseñado”.