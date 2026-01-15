Nadie ha respondido con tanta claridad como Lucía Rivera a Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) por lo que ha dicho de Julio Iglesias

Varios rostros conocidos han salido en las últimas horas a defender a Julio Iglesias después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya abierto diligencias de investigación por una denuncia contra el cantante a raíz de que exempleadas de su servicio doméstico le hayan acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Entre quienes han defendido al cantante están, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la presentadora y actriz Ana Obregón; el cantante José Manuel Soto y, sobre todo, el músico Ramón Arcusa, que formó el Dúo Dinámico junto a Manuel de la Calva, fallecido éste último en agosto.

Arcusa ha participado estos días en varios programas de televisión para defender a Iglesias y en El Programa de Ana Rosa ha hecho unas declaraciones que han provocado multitud de reacciones.

El músico ha asegurado que ha hablado con Julio Iglesias, del que ha dicho que está "tranquilo", "más que nada molesto por la repercusión que ha tenido"

"No te pueden violar cada día"

"Las chicas estas hablando de una casa del terror. Si a ti te violan un día, no te pueden violar cada día. ¿Entiendes? Porque te violan un día y tú eres consciente de que te han violado vas a la Policía. Entonces hubo una relación consentida de alguna manera. ¿Ok? Y si no era consentida lo parece", ha afirmado Arcusa.

La modelo e influencer Lucía Rivera ha respondido con toda contundencia a esas palabras: "¿¿¿No te pueden violar cada día????? Madre del amor hermoso. De verdad 😳 como podemos permitir estos comentarios en la tele. Me dan MIEDO".

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves en que no se va "prestar el linchamiento" del cantante Julio Iglesias ni a su "desprestigio" y ha subrayado que es "un artista que no es político".

Ayuso: "No vamos a contribuir al descrédito"

"Está fijada nuestra posición. No vamos a contribuir por parte de la política al descrédito de personas que no están en política", ha aseverado la dirigente autonómica ante los medios de comunicación desde el Jardín Botánico de Madrid.

Así, ha subrayado que "muchísimos otros temas" de los que sí se han "de responsabilizar" como "el juez de Nueva York que podría condenar a (José Luis Rodríguez) Zapatero", las "imputaciones de Begoña Gómez" o la situación de la Fiscalía General del Estado.

"Tenemos demasiado de lo que hablar. Mis palabras están fijadas y las tienen ahí escritas, escritas quedan, pero es que están pasando muchísimas otras cosas", ha incidido la presidenta.