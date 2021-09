Margallo dice lo que piensa cuando ve a Pablo Iglesias, él responde y Carmen Calvo interviene

El exministro José Manuel García-Margallo ha tenido una conversación de lo más llamativa con Pablo Iglesias en los micrófonos de la Cadena SER. Ambos comparten la tertulia de los lunes con la exvicepresidenta Carmen Calvo ante la atenta mirada de Aimar Bretos, presentador de Hora 25.

Este lunes, los tres expolíticos han debatido sobre lo importante que van a ser los cuidados a los mayores en el futuro de la Unión Europea debido a lo envejecida que está la población.

Esto ha derivado en una hilarante charla entre Margallo e Iglesias a cuenta de ir o no a una residencia pública. “No quiero ir a una residencia pública. Entonces, la persona que no tenga recursos pues que le den una ayuda vía una declaración fiscal para que le cuiden en sus casas, pero no meterme necesariamente en una residencia. Eso es la libertad”, ha defendido el exministro de Exteriores de Mariano Rajoy.

Calvo ha intervenido para asegurar que lo que sí que va a ser necesario es “una red para todo el mundo”. Ahí, Margallo ha retomado de nuevo la palabra y, mirando a Iglesias ha afirmado entre risas: “Yo a Pablo cuando le veo digo ‘este me mete en una residencia pública en cuanto me descuide’”.

“Ya me encargaré yo de que no sea así”, ha dicho rápidamente Carmen Calvo. “En ti confío porque contigo tengo más puntos en contacto”, le ha respondido Margallo.

En ese instante, Iglesias se ha imaginado “a todos los abuelitos del PP cantando la Internacional cada mañana”. “Oye, podremos cantar lo que queramos o también vamos a tener que cantar la Internacional”, ha reaccionado Margallo.

“El Asturias Patria querida con la letra de la Internacional”, ha propuesto Carmen Calvo en una conversación con tintes surrealistas.

Pero Iglesias ya se ha puesto serio y ha rematado: “El ministro ha dado en la clave. Dice ‘yo no quiero que me lleven a una residencia’. Ni tú ni ninguna de las personas que nos están oyendo”.