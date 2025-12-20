Germán Fernández, agricultor, muestra su comida y sentencia: "Uno de los lujos que ni la gente con más dinero del mundo se puede permitir"

La calidad de vida en el campo es indiscutible. Con el paso del tiempo y las tensiones geopolíticas, el sector agrícola se valora cada vez con más fuerza. Este peso que adquieren las explotaciones agrícolas se muestra en la última publicación de Germán Fernández en la red social TikTok, recogida por el medio de comunicación El Debate.

"Os voy a mostrar uno de los lujos que ni la gente con más dinero del mundo se puede permitir", indica en el comienzo del vídeo Germán, un agroinfluencer que muestra su día a día trabajando en el campo.

Para él, su mayor y mejor despensa es la dedicada a los tomates y los pimientos: "Cogemos unos tomatillos cherry por aquí y también un tomate raf", va relatando mientras enseña sus invernaderos.

Cuando termina, se dirige a otra de las zonas del gran lugar: "Unos pimientos. Vamos a seleccionar este, que tiene Thrips parvispinus", muestra el agricultor, que arranca un pimiento que sufre, tal y como reza la publicación, los efectos de una plaga de insectos que provoca daños estéticos en la hortaliza, lo que impide su comercialización, aunque es comestible. "Esto es lo que no quiere la gente", comenta.

Al sol, y al lado de un pequeño tractor, sobre una caja de verduras y en la puerta del invernadero, Germán se da "uno de esos pequeños placeres de valor incalculable", asegura El Debate. El agricultor corta los alimentos, recién cogidos de la mata, y los introduce en un bocadillo al que muy pocos pueden tener acceso, ya que ejemplifica la autonomía que dan las labores agrarias.

"Buenísimo", califica. "Y de postre, unos tomates cherry", añade. "Decidme quién se puede permitir un lujo como este, nadie, solo los agricultores", asevera Germán, que insiste en que "este lujo no se lo pueden permitir los millonarios". Para él, "ser agricultor y amar lo que uno hace cultivando la comida que nos llevamos a la boca, eso es ser verdaderamente rico".

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación. "Que razón tienes, ojalá pudiéramos permitirnos esos lujos todos los días y saber valorarlo así", comenta un internauta. "Totalmente de acuerdo. Y totalmente agradecido: los agricultores y ganaderos sois más que indispensables; ¿de qué íbamos a comer la mayoría?", celebra otro.