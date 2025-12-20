Viktoria, rusa que vive en España y que ha sido operada de urgencia: "Muchas gracias a la Seguridad Social y a la sanidad española"

Viktoria es una joven rusa que se mudó hace tiempo a España, país en el que decidió empezar a crear contenido para hablar del país, tanto de sus lugares como de sus precios u otros intereses culturales, haciéndose llamar en redes sociales @Viktoria_travel_spain.

Esta vez ha publicado un vídeo que ha recopilado más de 12.000 visualizaciones en el que ha hablado sobre la sanidad española tras ser intervenida quirúrgicamente en Barcelona. "Cero euros me ha costado estar ingresada en España saliendo la tarjeta 'Catsalut', comida y habitación incluida", ha expresado al principio del vídeo.

Por ello ha querido agradecer "a la Seguridad Social y a la sanidad española". Ha enseñado la habitación en la que está ingresada "gratuita para todo aquel que viva en España". El vídeo, que ha durado apenas 30 segundos. Ha generado más de 80 comentarios en las que algunos usuarios matizan que no es gratuito.

"No vale 0 euros, vale lo que pagamos en impuestos todos los que cotizamos en España, eso pasa también a los jóvenes españoles que se piensan que todo es gratis", ha opinado el usuario Miguel.

"La sanidad pública es para todos los españoles, no solo para los residentes en Cataluña, vamos yo resido en otra comunidad y también es gratuita", ha opinado la usuaria Anny.

¿Es la sanidad pública en España gratuita?

Tal y como marca el Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril, todos los españoles tienen garantizado el derecho a la asistencia sanitaria gratuita. La sanidad pública en España es universal y gratuita para los españoles y residentes ilegales, pero no es totalmente gratis, sino que está financiada con impuestos.

Algunos medicamentos tienen cierto copago (en un pequeño porcentaje) según la renta del usuario y algunos servicios como la odontología son bastante limitados, pero la atención de urgencias y básica está garantizada para todos los residentes legales.