Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Viktoria, rusa que vive en España y que ha sido operada de urgencia: "Muchas gracias a la Seguridad Social y a la sanidad española"
Virales
Virales

Viktoria, rusa que vive en España y que ha sido operada de urgencia: "Muchas gracias a la Seguridad Social y a la sanidad española"

Es significativo lo que dice tras ser intervenida en la barriga.

Juan De Codina
Juan De Codina
Publicación en TikTok de @viktoria_travel_spain en un hospital de España.
Publicación en TikTok de @viktoria_travel_spain en un hospital de España.

Viktoria es una joven rusa que se mudó hace tiempo a España, país en el que decidió empezar a crear contenido para hablar del país, tanto de sus lugares como de sus precios u otros intereses culturales, haciéndose llamar en redes sociales @Viktoria_travel_spain.

Esta vez ha publicado un vídeo que ha recopilado más de 12.000 visualizaciones en el que ha hablado sobre la sanidad española tras ser intervenida quirúrgicamente en Barcelona. "Cero euros me ha costado estar ingresada en España saliendo la tarjeta 'Catsalut', comida y habitación incluida", ha expresado al principio del vídeo.

Por ello ha querido agradecer "a la Seguridad Social y a la sanidad española". Ha enseñado la habitación en la que está ingresada "gratuita para todo aquel que viva en España". El vídeo, que ha durado apenas 30 segundos. Ha generado más de 80 comentarios en las que algunos usuarios matizan que no es gratuito.

"No vale 0 euros, vale lo que pagamos en impuestos todos los que cotizamos en España, eso pasa también a los jóvenes españoles que se piensan que todo es gratis", ha opinado el usuario Miguel. 

"La sanidad pública es para todos los españoles, no solo para los residentes en Cataluña, vamos yo resido en otra comunidad y también es gratuita", ha opinado la usuaria Anny.

¿Es la sanidad pública en España gratuita?

Tal y como marca el Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril, todos los españoles tienen garantizado el derecho a la asistencia sanitaria gratuita. La sanidad pública en España es universal y gratuita para los españoles y residentes ilegales, pero no es totalmente gratis, sino que está financiada con impuestos.

Algunos medicamentos tienen cierto copago (en un pequeño porcentaje) según la renta del usuario y algunos servicios como la odontología son bastante limitados, pero la atención de urgencias y básica está garantizada para todos los residentes legales.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 