Ofrendas florales y recogida de aceitunas: así están pasando la jornada de reflexión los candidatos de las elecciones de Extremadura
Miguel Ángel Gallardo (PSOE) se encuentra en su localidad natal, Villanueva de la Serena (Badajoz), mientras que la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata por el PP, María Guardiola, ha aprovechado para realizar una ofrenda floral a la Virgen de la Montaña en un santuario de Cáceres.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Miguel Ángel Gallardo (PSOE), María Guardiola (PP) y Irene de Miguel (Unidas por Extremadura)EuropaPress- HUFFPOST

Jornada de reflexión en Extremadura. Quedan apenas unas horas para que las elecciones en la comunidad autónoma comiencen y los principales candidatos de esta cita electoral han aprovechado para descansar y pasar el día junto a sus familiares y amigos más cercanos. Sus planes han sido diversos.

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata por el PP, María Guardiola, ha aprovechado para realizar una ofrenda floral a la Virgen de la Montaña en un santuario de Cáceres, un lugar que, según destaca, "significa mucho para ella". Después tendrá una comida con sus amigos en la capital cacereña, donde estará el resto del día.  "Hoy toca estar con la familia y los amigos. Gracias de corazón por vuestro cariño, por el inmenso apoyo en el camino recorrido. Feliz día", ha escrito la popular en la red social 'X' (antes conocido como Twitter)

El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, se encuentra en su localidad natal, Villanueva de la Serena (Badajoz), donde ha pasado un día de reflexión recogiendo aceitunas en una parcela de su familia, rodeado de amigos y familiares. "Era una tarea que tenía pendiente", ha señalado el mismo, quien ha agregado que es "una forma también de poder descansar". 

"Hoy tocaba volver aquí. Al campo, a los olivos de mi familia. Donde vivieron mis abuelos y donde siempre he aprendido a bajar el ritmo. Este año la cosecha se me ha echado encima y he llegado más tarde de lo que me habría gustado. Pero volver, aunque sea después de lo habitual, sigue recordándome quién soy y de dónde vengo", ha escrito  el socialista en 'X'. 

La cabeza de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, también ha pasado un día bastante relajado con sus familiares y amigos, y ha acudido a ver un partido de fútbol.  "Hoy toca disfrutar del fútbol, del equipo de mi hijo, toca disfrutar con mis amigos, por supuesto, siempre con mi familia", ha señalado. 

Finalmente, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha aprovechado su jornada de reflexión para estar en el campo de unos amigos cerca de Mérida donde ha disfrutado de una paella y de juegos de mesa,  según recoge 'EFE', a la espera de que este domingo de comienzo por fin la cita electoral.

