Estupefacción de los científicos ante la estructura gigante de 7.000 años de antigüedad "sin equivalente conocido" a dos pasos de España

Descubrimiento sin precedentes en Francia. Un equipo de investigadores se ha topado con un muro sumergido en el fondo del mar que mide 120 metros de longitud, así como una docena de estructuras más pequeñas construidas por el hombre hace unos 7.000 años. Tal y como informa el diario francés Libération, el hallazgo se ha producido en las inmediaciones de la isla de Sein, en la región de Bretaña.

Yvan Pailler, profesor de arqueología en la Universidad de Bretaña Occidental (UBO), en declaraciones recogidas por el medio de comunicación, asegura que "este es un descubrimiento muy interesante que abre perspectivas en arqueología submarina, para comprender mejor cómo se organizaban las sociedades costeras". De hecho, fue el propio docente el que observó estas extrañas estructuras marinas en 2017, gracias a mapas biométricos, realizados con un láser que mide el lecho marino con mucha precisión. "Al principio, lo mantuve en secreto: no me lo creía realmente, pensaba que eran errores del mapa".

En este momento, Fouquet pidió a los buceadores de la Sociedad de Arqueología y Memoria Marítima (Samm) que realizaran comprobaciones en el enclave. Según se publica, a lo largo de unas sesenta inmersiones entre 2022 y 2024, los buceadores confirmaron la presencia de once estructuras de granito hechas por el hombre, la mayor de las cuales mide 120 metros de largo y 21 metros de ancho en su base.

"Desde el punto de vista de la exposición a tormentas, olas y corrientes, estamos en un entorno extremo. Los arqueólogos no esperaban encontrar estructuras tan bien conservadas en un entorno tan expuesto", asegura en la conversación el geólogo, que ya está jubilado.

Las estructuras han sido datadas entre el 5.800 y 5.300 a.C., están sumergidas a nueve metros de profundidad y fueron construidas en una época en la que el nivel del mar era mucho más bajo que a día de hoy. Según los investigadores consultados en la publicación, podrían tratarse de trampas para peces construidas en la orilla o muros para protegerse del aumento del mar.

Por último, los científicos señalan que estas obras arquitectónicas "no tienen equivalente conocido en Francia para esta época". "Estas construcciones denotan suficiente capacidad técnica y organización social para extraer, mover y erigir bloques de varias toneladas, cuya masa es similar a la de muchos megalitos en Bretaña", señalan.