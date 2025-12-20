Muchos agradecerán saber que la sal en la Coca-Cola es una combinación sublime para la limpieza del hogar

La Coca Cola no solo sirve como bebida, sino que además puede utilizarse como un eficaz remedio casero para eliminar la grasa de las sartenes, ollas y bandejas de horno. Para ello tan solo necesitarás mezclar un poco de esta bebida azucarada con sal y algo de detergente para lavavajillas.

En concreto, necesitarás 200 ml de refresco, 1 cucharada de sal, 150 ml de detergente de lavavajillas y 200 ml de agua. Una vez reunidos todos los ingredientes deberás verter primero la cocacola en una taza, agregar sal hasta que se disuelva y después añadir el detergente líquido. Cuando termines solo necesitarás echar agua a la mezcla para tener la consistencia adecuada y verter el contenido en una botella con atomizador.

Según recoge wikitree, esta combinación funciona a modo de exfoliante físico. "El ácido "fosfórico de la cola es un ácido débil que afloja químicamente la grasa y las marcas de rozaduras", mientras que "las partículas de sal actúan como fricción microscópica, raspando la suciedad incrustada". Finalmente, el detergente "actúa como surfactante, descomponiendo la grasa y permitiendo que se lave con agua".

Este truco sirve para limpiar los restos de comida de las sartenes y otros elementos de la cocina, así como para eliminar la grasa que pueda quedar acumulada. Eso sí, una vez frotes con la mezcla deberás enjuagarlo muy bien, para evitar que queden restos de azucar o pigmentos del refresco.

Gracias a este pequeño remedio casero, las superficies de tus sartenes y ollas de aluminio quedarán impecables, pues ayuda a aflojar las manchas difíciles. Sin embargo, cabe destacar que es mejor no aplicarlo en encimeras de mármol, metal pintado o aleaciones de alta gama, pues pueden quedar dañadas debido a la fricción y la acidez.

Finalmente, también es importante señalar que aunque este truco es bastante eficaz y económico, jamás podrá sustituir a un limpiador especializado de grasa, aunque sí que es cierto que puede servir como una alternativa bastante práctica.