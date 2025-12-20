Simona, italiana, sobre la Navidad en España: "Hay muchos más planes, los italianos son más tradicionales"

La creadora de contenido italiana Simona, conocida en redes sociales como 'Simona in Marbella' por el tiempo en el que estuvo viviendo en España, momento en el que empezó a publicar vídeos sobre el país y labrándose una popularidad hasta superar hoy en día los 25.000 seguidores.

En un reciente vídeo ha comparado la Navidad tanto en Italia como en España, ya que ha vivido ambos casos en primera persona. Lo primero que ha mencionado, que es precisamente lo que más le ha sorprendido, ha generado ciertas discrepancias, ya que algunos españoles no han estado de acuerdo con sus palabras.

"Tenía que hablar de este tema antes o después, hay bastantes diferencias aquí, pero la principal, que nunca he llegado a entender al cien por cien, aunque estuve viviendo allí años, es que en España es más importante celebrar los Reyes Magos, que es el 6 de enero", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas.

Los Reyes Magos en España

Según cuenta, la parte principal de la Navidad en España, según lo que ha visto y vivido, es el mismo seis de enero. "Ahí van los regalos, ahí la gente se une y se cambian los regalos, pero en Italia no, es superimportante el 24 por la noche y el 25, y también un poco el 26", ha expresado.

Por un motivo tan sencillo como la comida: "Ya imagináis que la comida es importante siempre en todo el año, imagináis cuánto vamos a comer en Navidad, por eso yo ya estoy a dieta".

Ha recalcado, sabiendo lo que podía general, que no se refiere a que en España no se celebre la Nochebuena y la Navidad, pero sigue pensando que es más importante celebrar los Reyes Magos.

Más planes en España

Ha defendido que en España hay muchísimos más planes por hacer. "En Italia no es tan así, en España se puede comer y luego salir, estar con los primos, hacer algo...", ha relatado.

"En Italia es una Navidad más tradicional que se pasa siempre en familia, comiendo tanto que ya no puedes salir a pasear", ha rematado.