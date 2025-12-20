Prepara la cartera este fin de semana: la OCU advierte que es el más caro para tus compras navideñas

Más que nunca hay que cuidar cada céntimo a gastar con la cesta de la compra navideña.

Malas noticias para los menos previsores en sus compras navideñas, aunque eso ya deberías de saberlo hace semanas. Los precios están por las nubes casi todo el año, pero no aprendemos y la mayoría lo deja todo para el último momento, y eso en Navidad se paga por partida doble o triple. Pero aún puede ser peor, como este fin de semana, que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avisa como la más cara de todas las navidades. Demasiado tarde.

Y es que el reloj corre veloz y no queda nada para la primera fecha clave de la Navidad, la Nochebuena. Así que si tienes que comprar la cena, y de paso la comida del 25 de diciembre, prepara la cartera porque la cuenta va a ser la más alta de todas las fiestas, casi con total seguridad.

Pero vamos con datos concretos: según la OCU, los precios de los alimentos han subido un 3,9% de media respecto al año anterior. Te puedes aliviar pensando que es una subida menor que la del año pasado, que se situó en el 6,1%, pero ten en cuenta que es un dato medio, con lo que si vas a comprar estos días los productos más navideños, como mariscos, carnes o pescados, el 'sablazo' será mayor.

Lo que más sube de la cesta de la compra: buen momento para ser vegetariano

Lo decimos porque, para muestra, un botón, o varios: entre los mariscos, los reyes de la subida son los percebes, con un 29,9%, seguidos de la pularda entera (15,3%) y las angulas (11,5%); las almejas y langostinos solo suben un 2,1 y 1,7%, respectivamente.

En cuanto a las carnes y pescados, la escabechina es menor: el pavo entero sube un 4,8%, el redondo de ternera un 3%; un 2,8 la merluza al corte y un 2,2% la lubina.

Pero no todo son malas noticias, porque incluso alimentos típicos navideños y considerados casi de lujo, como las ostras, este año han bajado un 8,2%.

Cuánto gasta de media un español para llenar la mesa navideña

La OCU realiza también la estimación del gasto medio, que se sitúa este año en 132 euros al mes en cenas y comidas navideñas por persona. Cada año una gran mayoría tiene que sacar hoja y papel para controlar el gasto, porque a todo ello hay que añadir los regalos, compromisos sociales o viajes.

Este año es igual demasiado tarde, pero para el siguiente recuerda adelantarte lo más posible a las compras navideñas, y aunque sea en alimentación, queda el recurso de congelarlo todo hasta que lleguen las fechas clave. El ahorro puede ser de decenas de euros.