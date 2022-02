No es mi intención echar más sal en la herida, pero debo reconocer que en la última semana hemos disfrutado como enanos. Incluso escuchado a Jiménez Losantos —¡quién nos lo iba a decir!— , agitador de cabecera de Ayuso, que se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok, con su valoración de lo sucedido en el Congreso. Aunque he de confesar que, por más nauseabundo que me resulte el discurso del PP, me parece excesivo y de muy mal gusto llamar “tontos, garrulos, bobos e idiotas” a dirigentes políticos de cualquier signo.

Esperanza Aguirre anticipó la debacle. Génova está llena de “niñatos” y “chiquilicuatres”, nos confesó. Yo no lo sé porque no he tenido el placer de estar allí, pero lo que sí es evidente es que en el PP han perdido hasta la destreza para los chanchullos. Casi 20 años después del ‘tamayazo’, en la Asamblea de Madrid quedan 7 diputados del PP y una consejera —reprobada por el caso de los abusos sexuales a menores bajo custodia de la Comunidad—, testigos privilegiados de aquella operación de compra de voluntades para subvertir el resultado de las elecciones autonómicas de 2003.

El PP de Madrid, bajo el mando de Ayuso, tiene el know how de las tropelías democráticas y por lo que parece no han querido compartirlo con Casado que ha terminado pegándose una castaña de muy señor mío a escasos días de las elecciones en Castilla y León y que sin duda ha sido celebrada en la intimidad de la Puerta del Sol.

Algunos pensarán que la responsabilidad es de la izquierda y ojalá fuera así. Pero la realidad es mucho más cómica. El PP de Pablo Casado se ha vuelto a resbalar con la cáscara del plátano y eso que lo tenían muy fácil. Podían elegir entre hacerle caso a los representantes de los trabajadores o hacerle caso a la patronal. Y en ambos casos, habrían acertado. Sin embargo, por ese patriotismo de partido que a veces les lleva a defender cosas contrarias a los intereses del país, esta vez decidieron votar con los nacionalistas. No hay que llamarles bilduetarras, ni antiespañoles por ello, pero me parece una posición tan legítima como errada. No obstante, hablemos claro: el error no es que al lugarteniente de García Egea se le fuera el dedo a la hora de votar. El error es que el partido de la democracia cristina, de los conservadores, de los reformistas y del sentido de Estado, ni está ni se le espera. Y en eso, nuevamente, sí tiene mucho que ver Isabel Díaz Ayuso.