Que haya nuevos brotes es normal; que se descontrolen sí debería preocuparnos

“Siempre va a haber casos que no se sabe de dónde han venido, sobre todo teniendo en cuenta la transmisión comunitaria que ha habido en España y que sigue habiendo. Pero aunque no sepas de dónde viene un caso, a partir de él sí puedes trazar todos sus contactos para evitar más transmisión, y eso es lo que se está haciendo”, explica Ildefonso Hernández.

El hecho de que cuatro comarcas de Aragón hayan vuelto a fase 2 este lunes por un brote en Zaidín es otra muestra de que el sistema, por el momento, funciona. “Lo llamativo y lo positivo es que se haya retrocedido a fase 2 en comarcas y en zonas concretas, bien delimitadas, no en toda la provincia ni en toda la comunidad autónoma”, afirma Padilla. “Esto entra dentro de lo previsto”, coincide Hernández, que recuerda que algunas comunidades autónomas contemplan en sus decretos de nueva normalidad la aplicación de las leyes especiales de salud pública en situación de crisis sanitaria. En este caso, “se puede limitar la circulación de las personas para acotar brotes que son más extensos de lo que uno espera”, apunta, algo que todavía no se ha aplicado en las comarcas de Aragón.

Padilla advierte de que “en las próximas semanas y en los próximos meses vamos a ver un montón de noticias de ‘20 casos asociados a una reunión familiar’, ‘30 casos asociados a una empresa frutícola’, ‘80 casos asociados a una residencia de ancianos’... Mientras sean casos que están confinados y sigan siendo noticia, querrá decir que tenemos capacidad para detectarlos, hacer el estudio de contactos, aislarlos, etcétera”, sostiene. El problema, dice, es “cuando no tengamos capacidad para ello, cuando no sepamos de dónde vienen o cuáles son sus contactos. Ahí es cuando hay que preocuparse”, avisa.

“El problema no es que haya brotes, que los va a haber. El problema es no detectarlos o acotarlos con rapidez”, insiste el epidemiólogo. No obstante, esta situación pone de manifiesto “la necesidad de reforzar los sistemas de epidemiología y de atención primaria”, sostiene. “Si no se toman eso en serio, lo demás no va a ir bien. No hay que hacer un apaño momentáneo; es una cuestión estructural. La clave es poner a gente que sea capaz de salir del centro, buscar los contactos, hacer entrevistas, reaccionar ante el menor síntoma, siendo proactivos, analizando continuamente los datos y la situación epidemiológica para saber de dónde viene cada contagio”. Es decir, se necesitan epidemiólogos.