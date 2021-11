Pedrerol habla claramente tras la polémica sobre su dimisión por la marcha de Messi y Ramos

Y ocurrió, Ramos se fue del Real Madrid en junio y Messi del Barça en agosto. Entonces Pedrerol estaba de vacaciones y volvió para responder sobre si él seguiría el ejemplo de los futbolistas , tal y como dijo. Pero tras unos programas cebando el revuelo de si dejaría el programa o no, todo quedó en nada y Pedrerol continúa al frente del formato.

“Messi queda libre en dos meses. Ramos puede firmar con quien quiera también en dos meses. Messi está harto de los Griezmann. Florentino no le da dos años a Ramos. Messi es el mejor del Barça. Ramos es el mejor del Madrid. Os digo algo: si se van los dos, dimito”, sentenció entonces el presentador.

“Yo dije si Ramos y Messi se van, dimito, era una forma de decir qué mal estará la Liga, no tiene sentido seguir aquí”, ha matizado este miércoles Pedrerol. Ante estas palabras Pastor ha preguntado: ”¿Pero te entendimos todos mal?”.

“Fue una hipérbole mal entendida”, ha contestado Pedrerol. A continuación, sin embargo, ha reconocido que no fueron sus mejores días: “Luego vi que lo que estaba provocando era terrible. Tuve días regulares, sobre todo de la gente que creo que sí nos quiere, que nos sigue, y que sentí que les podía engañar si no dimitía”.

“Sí me hizo pensar cosas, de qué iba a hacer”, ha admitido. Y ha añadido que “también hubo mucha gente que no nos tiene demasiado cariño y que estaba deseando que dimitiese”.

Pastor también ha querido saber cómo lleva las críticas, y la respuesta de Pedrerol le ha sorprendido: “Muy bien, fantástico”.

“Es la verdad, ya me pilla mayor esto. Hace unos años me podía afectar algún comentario, pero ya hasta me divierten las críticas, hay algunas muy graciosas”. ha apuntado.