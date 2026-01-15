EEUU intercepta el petrolero Verónica en el Caribe, el sexto desde diciembre

Imagen del petrolero capturado por EEUU en el Caribe, compartida por la secretaria de Seguridad de EEUU, Kristi Noem

EEUU continúa con su política marítima en el Caribe. Según ha confirmado la Guardia Costera del país norteamericano, este jueves han interceptado el buque Verónica en aguas del Caribe. Se trata del sexto que Washington incauta desde el pasado mes de diciembre, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señalan que el buque estaba acusado de violar el bloqueo marítimo impuesto por EEUU al petróleo venezolano.

Con un comunicado en X junto a un vídeo, Noem ha explicado brevemente el momento en el que sus tropas han abordado el barco. "A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Veronica en el Caribe".

Además, señalan que al igual que el resto de buques cisterna de la flota fantasma "el Verónica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente (Donald) Trump a los buques sancionados en el Caribe".

En lo que respecta a la operación, la funcionaria estadounidense la calificado de "impecable, de conformidad con el derecho internacional" e insistió en que "como ya se ha demostrado con múltiples abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la Justicia estadounidense, punto".

Sexto buque incautado

Con el Verónica son ya seis los barcos que EEUU ha abordado en aguas caribeñas bajo el argumento de incumplir las sanciones impuestas contra Venezuela. Además, esta operación ha tenido lugar apenas unas horas antes del encuentro entre Trump y la opositora María Corina Machado, y un día después de la conversación del presidente estadounidense con Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela.

Hay que recordar que durante la pasada semana, EEUU interceptó un buque de bandera rusa en el Atlántico Norte, el conocido como Bella 1, que fue rebautizado como Marinera tras tres semanas de persecución.

Previamente, Washington notificó la captura de otros cuatro barcos: Olina, M/T Sophia, Centuries y Skipper, estos dos últimos incautados en diciembre pasado.