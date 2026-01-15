Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
¿Y ahora qué? El futuro del modelo de financiación (o Montero)
Política
Política

¿Y ahora qué? El futuro del modelo de financiación (o Montero)

La vicepresidenta Montero está prácticamente sola en la defensa de su modelo de financiación. En el Consejo de Política fiscal y financiera, solo logró un apoyo, el de Cataluña, tras la negociación privilegiada con Esquerra. El resto de comunidades se han opuesto.

En el Congreso, tampoco cuenta con los apoyos necesarios. PP y Junts ha dicho que NO y al BNG tampoco le gusta… hay debate, por ejemplo, en Compromís. Por parte de las comunidades, las del Partido Popular y alguna socialista, como Castilla-La Mancha, ni tan siquiera se van a sentar. "Es política ficción del Gobierno para contentar a los de siempre", añaden en el Gobierno de Page. Y a todo esto, este domingo: Feijóo con todos sus barones en Aragón. Azcón está convencido de que era lo que le faltaba a Pilar Alegría de cara a las elecciones de ocho de febrero.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
Vídeos para ti