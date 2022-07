Polémica por la sanción de Madrid contra una directora de un centro de salud crítica

OSCAR DEL POZO via AFP via Getty Images

“Entendemos que es desmesurado y está fuera de lugar”

Eduardo Olano, médico de familia “desde hace 30 años” en la Comunidad de Madrid y conocedor del caso de su colega, cuenta que este es el primer expediente sancionador que conoce contra una directora de un centro “desde las Mareas Blancas de 2012”. El caso de Mar Noguerol es aún más particular, pues la suspensión no sólo le afecta a sus funciones como directora, sino también como médica. “Nunca había visto algo así”, reconoce Olano. “Entendemos que es desmesurado, que está fuera de lugar”, recalca.

El hecho de que deba cesar también su función asistencial es lo que más escama a Mar Noguerol. “Si alguien ha perdido mi confianza como directora, porque somos cargos por nombramiento, que me cesen de mi cargo directivo. Pero es que me mandan a mi casa también como médico”, lamenta Noguerol, que apunta que en el comunicado sobre su expediente “no se menta” ningún incidente en su actividad como médica.

En apoyo a Mar Noguerol

“Suena a venganza”

“No permitirán que manchen mi nombre ni mi trayectoria”

Tampoco han importado mucho “los dos años de pandemia dejándome la piel, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde”, prosigue Noguerol. “Yo he sido una cara y una voz visibles en defensa de la sanidad pública y de la atención primaria durante muchos años. Y esta es su particular vendetta”, dice. “Pero la gente me conoce, me quiere y me respeta. No van a permitir que manchen mi nombre ni mi trayectoria”.