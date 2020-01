La actriz, que tomó la puerta de salida casi coincidiendo con Ricardo Gómez y Elena Rivera, ya no podía interpretar a una María más adulta físicamente. No hay mal que por bien no venga: finalizar esa etapa en TVE a los 15 años le ha servido para trabajar en otros proyectos que le están ayudando a crecer más como actriz, y de paso adquirir un compromiso social.