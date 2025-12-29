Benedetto Maria Toglia, párroco de más de 100 bodas: "La futura novia, mientras me bombardeaba con preguntas, también pidió confirmación a ChatGPT"

Benedetto Maria Toglia, párroco de la basílica de Santa Francesca Romana, en Roma (Italia), ha recibido a más de 100 parejas a lo largo de este año que han pedido celebrar su boda en el templo.

Sin embargo, Benedetto Maria Toglia asegura que las bodas por la iglesia han perdido el valor que antiguamente poseían. En declaraciones al medio de comunicación italiano La Repubblica, el párroco ha destacado que "me asusta constatar que incluso las bodas por la iglesia ya no tienen valor. Antes lo tenían. Hemos expulsado a Dios de la sociedad, de la escuela, de la política. Debemos devolverle su lugar".

De hecho, el párroco ha afirmado que "año tras año, celebramos cada vez menos bodas". Entre los motivos de esa disminución de los matrimonios, Benedetto Maria Toglia ha expresado que "vivimos en un momento histórico en el que falta el diálogo".

Esa ausencia de comunicación se da, según el párroco, "sobre todo en casa, donde el marido y la mujer ya ni siquiera hablan en la mesa. Y mientras tanto, quizá respondan a correos electrónicos y mensajes en el smartphone".

A modo de ejemplo, Benedetto Maria Toglia ha contado que "vino una pareja a mi oficina. La futura novia, mientras me bombardeaba con preguntas, también pedía confirmación a ChatGPT. Esto significa que estamos cambiado los sacramentos por sustitutos".

El encarecimiento de las bodas

No obstante, el propio párroco reconoce que otra de las causas de que se lleven a cabo menos bodas se debe al encarecimiento de estas celebraciones. "Hay todo un negocio en torno a las bodas. Algunas parejas me cuentan sus peripecias en la organización del evento. Por desgracia, y muy a mi pesar, casarse aquí, en Santa Francesca Romana, hoy cuesta más que antes", ha subrayado.

En ese sentido, Benedetto Maria Toglia ha explicado que, en el caso de su basílica, "a partir de 2023, con la peatonalización de la Via dei Fori Imperiali, solo podrán llegar a la basílica seis coches por cada boda. Y todos deben comprar un pase de 100 euros para entrar en la zona de tráfico restringido. No todos los novios pueden permitirse un gasto de 600 euros solo para llegar a la iglesia. Existe el riesgo de que se conviertan en bodas de élite".