Shakira, la superestrella de la Nochevieja de La 1 en 'La casa de la música': "Me reencuentro con una parte de mi historia"

Shakira se une a 'La casa de la música' para el especial de Nochevieja de La 1 previo a las Campanadas.

TVE quería un fin de año por todo lo alto y lo va a tener. El ente público eligió como presentadores de las Campanadas 2025/2026 a Chenoa y Estopa como flamantes sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril después de que el humorista haya tenido que ampliar su baja.

Pero eso no es todo porque antes de las uvas se emite La casa de la música, un programa especial con siete actuaciones para poner ritmo a los últimos minutos de 2025. Y una de ellas es nada más y nada menos que Shakira.

Aunque se especulaba con que podía ser Rosalía o incluso Aitana, RTVE tiró por una artista más planetaria y escogió a Shakira, que aceptó encantada. Así lo confirmó el ente público con un vídeo en el que María Eizaguirre, Directora de Comunicación y Participación de RTVE desde Miami, donde reside Shakira.

"Saludos desde Miami. Se suma a la Casa de la Música Shakira. Vivió un 2025 repleto de éxitos y premios y se ha convertido en la primera mujer que logra en cuatro décadas diferentes contar con más de cien millones de reproducciones. Así que Shakira, artistaza para cerrar esa Casa de la Música", manifestó Eizaguirre.

Seguidamente fue la propia cantante la que ofreció unas palabras para confirmar que su participación en el show especial previo a las Campanadas. "Volver a Televisión Española es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera. Nos vemos para terminar el año en La 1, en La Casa de la Música".

Así, Shakira, que vivió durante años en España y fue en este país en el que dio a luz a sus hijos, nacidos de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, ha aceptado la oferta para cantar en La casa de la música. Ahora la gran incógnita es saber lo que interpretará, aunque es probable que no sea Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66. La actuación fue grabada en Miami el 28 de diciembre de 2025, tres días antes de la emisión.

La Oreja de Van Gogh estrena single en Nochevieja

Además de Shakira, el programa de La 1 tiene el aliciente de contar con el estreno del single Todos estamos bailando, el primero de La Oreja de Van Gogh desde el regreso de Amaia Montero y que la banda interpreta desde el Palacio de Miramar de San Sebastián, la ciudad que vio nacer al grupo y a sus integrantes.

Los demás invitados son Lola Índigo, que actúa desde La Alhambra de Granada, Nicki Nicole, que pone música desde el Castillo de Pedraza (Segovia), Ana Torroja, cuya interpretación fue grabada en el Museo Reina Sofía de Madrid, Amaia Romero, que nos deleita con su voz desde el Monasterio de Iratxe, en Navarra, y finalmente Rosario Flores, Antonio y Josemi Carmona, que actúan desde El Pirulí de Torrespaña, en Madrid.