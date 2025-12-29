Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Shakira, la superestrella de la Nochevieja de La 1 en 'La casa de la música': "Me reencuentro con una parte de mi historia"
Cultura
Cultura

Shakira, la superestrella de la Nochevieja de La 1 en 'La casa de la música': "Me reencuentro con una parte de mi historia"

Si bien las especulaciones apuntaban a que sería Rosalía la artista internacional elegida, es la colombiana la séptima participante del programa de Nochevieja.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Shakira en la premiere de 'Zootopia 2' en Los Angeles en noviembre de 2025
Shakira se une a 'La casa de la música' para el especial de Nochevieja de La 1 previo a las Campanadas.FilmMagic

TVE quería un fin de año por todo lo alto y lo va a tener. El ente público eligió como presentadores de las Campanadas 2025/2026 a Chenoa y Estopa como flamantes sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril después de que el humorista haya tenido que ampliar su baja.

Pero eso no es todo porque antes de las uvas se emite La casa de la música, un programa especial con siete actuaciones para poner ritmo a los últimos minutos de 2025. Y una de ellas es nada más y nada menos que Shakira.

Aunque se especulaba con que podía ser Rosalía o incluso Aitana, RTVE tiró por una artista más planetaria y escogió a Shakira, que aceptó encantada. Así lo confirmó el ente público con un vídeo en el que María Eizaguirre, Directora de Comunicación y Participación de RTVE desde Miami, donde reside Shakira.

"Saludos desde Miami. Se suma a la Casa de la Música Shakira. Vivió un 2025 repleto de éxitos y premios y se ha convertido en la primera mujer que logra en cuatro décadas diferentes contar con más de cien millones de reproducciones. Así que Shakira, artistaza para cerrar esa Casa de la Música", manifestó Eizaguirre.

Seguidamente fue la propia cantante la que ofreció unas palabras para confirmar que su participación en el show especial previo a las Campanadas. "Volver a Televisión Española es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera. Nos vemos para terminar el año en La 1, en La Casa de la Música".

Así, Shakira, que vivió durante años en España y fue en este país en el que dio a luz a sus hijos, nacidos de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, ha aceptado la oferta para cantar en La casa de la música. Ahora la gran incógnita es saber lo que interpretará, aunque es probable que no sea Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66. La actuación fue grabada en Miami el 28 de diciembre de 2025, tres días antes de la emisión.

La Oreja de Van Gogh estrena single en Nochevieja

Además de Shakira, el programa de La 1 tiene el aliciente de contar con el estreno del single Todos estamos bailando, el primero de La Oreja de Van Gogh desde el regreso de Amaia Montero y que la banda interpreta desde el Palacio de Miramar de San Sebastián, la ciudad que vio nacer al grupo y a sus integrantes.

Los demás invitados son Lola Índigo, que actúa desde La Alhambra de Granada, Nicki Nicole, que pone música desde el Castillo de Pedraza (Segovia), Ana Torroja, cuya interpretación fue grabada en el Museo Reina Sofía de Madrid, Amaia Romero, que nos deleita con su voz desde el Monasterio de Iratxe, en Navarra, y finalmente Rosario Flores, Antonio y Josemi Carmona, que actúan desde El Pirulí de Torrespaña, en Madrid.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 