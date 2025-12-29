Los F-16 de Ucrania demuestran su poderío frente a los misiles de crucero rusos: el motivo apunta a su renovada tecnología

Los aviones de combate F-16 suministrados por Europa a Kiev están dando un gran rendimiento a las fuerzas ucranianas la hora de repeler los ataques con misiles de crucero lanzados por Rusia.

Un buen ejemplo de ello es lo ocurrido en la madrugada del 22 al 23 de diciembre, cuando Ucrania logró derribar 34 de los 35 misiles de crucero que el país presidido por Vladímir Putin disparó contra varias ciudades ucranianas.

En ese sentido, el coronel Yurii Ihnat, jefe de comunicaciones de la fuerza aérea ucraniana, confirmó al medio de comunicación ucraniano Ukrainska Pravda que los derribos de esos misiles de crucero se llevaron a cabo "principalmente" con los cazas F-16 europeos.

Esa gran efectividad a la hora de interceptar misiles de crucero se debe a su renovada tecnología, en concreto a un nuevo conjunto de sensores que está mejorando las prestaciones de los aviones de combate.

Ucrania cuenta con casi 50 aviones de combate F-16. Los cazas están siendo utilizados para tratar de interferir los radares rusos, lanzar bombas guiadas por satélite contra las tropas rusas y patrullar con el objetivo de detectar e interceptar misiles de crucero rusos y drones Shahed.

La clave: pods de puntería Sniper

Tal y como informan desde Euromaidan Press, fue a principios de este mes de diciembre cuando aparecieron en Internet las primeras imágenes que mostraban aviones F-16 pertenecientes a las fuerzas ucranianas que contaban con pods de puntería Sniper bajo sus entradas.

Una serie de imágenes posteriores han confirmado que los aviones de combate vuelan con los mencionados pods, que incluyen cámaras diurnas e infrarrojas, además de un designador láser.

"Aunque el radar APG-66(V)2A montado en la nariz del F-16 sigue siendo su sensor principal, el pod Sniper, de 2 millones de dólares, es una importante incorporación. Se trata de un sensor pasivo, lo que significa que no emite radiación y, por lo tanto, no delata la ubicación del F-16. El piloto puede apagar su radar, pasar a 'silencioso' en cuanto a emisiones y seguir detectando y disparando a objetivos rusos", detallan desde Euromaidan Press.