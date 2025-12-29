La OTAN y los líderes europeos lanzan advertencias sobre lo que está por llegar con Rusia: "El conflicto está a nuestras puertas"

Rusia se ha convertido en una amenaza para Europa desde que el 24 de febrero de 2022 Putin decidiera iniciar una invasión militar de territorio ucraniano que ha derivado en una guerra que va camino de los seis años de duración.

El hecho de que Moscú es una gran preocupación para la seguridad de Europa puede comprobarse de forma cada vez más habitual en las voces de los principales líderes europeos y de los altos cargos de la OTAN.

Este mismo fin de semana, el canciller alemán Friedrich Merz ha comparado los movimientos del presidente ruso con la toma de los Sudetes de Checoslovaquia llevada a cabo por Hitler en 1938. "Si Ucrania cae, no se detendrá. Al igual que los Sudetes no fueron suficientes en 1938", ha alertado Merz.

Ese es uno de los principales temores en el viejo continente: que Rusia pueda obtener importantes ganancias territoriales como consecuencia de la guerra de Ucrania y que pueda intentar emprender otra guerra contra alguno de los países europeos que conforman la OTAN.

Bastante claro acerca de esa posibilidad ha sido recientemente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien ha subrayado que "el conflicto está a nuestras puertas". El máximo responsable de la Alianza Atlántica ha identificado a Europa como "el próximo objetivo de Rusia" y ha asegurado que el continente "ya está en peligro".

"Rusia podría usar la fuerza militar contra la OTAN en cinco años"

Rutte incluso ha puesto un plazo temporal a ese potencial ataque ruso a Europa. El secretario general de la OTAN ha afirmado que "con su economía de guerra, Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en un plazo de cinco años".

De forma contundente, Mark Rutte ha alertado de que los ciudadanos de los países aliados "deben estar preparados para la escala de guerra que nuestros abuelos y bisabuelos soportaron", en referencia a las dos guerras mundiales del siglo XX.