Marco Aurelio, emperador romano: "Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza"

"Tenemos cuerpo, alma, inteligencia. Del cuerpo son las sensaciones; del alma, los instintos; de la inteligencia, los principios". Así hablaba sobre la naturaleza humana el emperador y filósofo romano Marco Aurelio en sus Meditaciones.

Esta obra a la que tanto acuden los seguidores del estoicismo aúna sus reflexiones, que han perdurado desde el siglo II d.C. hasta nuestros días.

Sus Meditaciones están compuestas de 12 libros, que son más bien apuntes sobre lo que él pensaba sobre la vida y el comportamiento humano. La brevedad de la vida, valores como la justicia o el bien común o el control sobre la mente de uno mismo son algunos sus temas centrales.

Cuál es el significado de su frase

Una de las citas que más se le atribuyen es precisamente sobre este último asunto y dice: "Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza".

Esta idea trata de transmitir que, en la mayoría de los casos, no es viable controlar lo que sucede en el mundo exterior y querer hacerlo puede llevarnos a la frustración.

Es decir, los acontecimientos no están en nuestra mano, pero sí podemos gestionar nuestra reacción ante ellos. En otras palabras, no podemos decidir lo que pasa, pero sí que hacemos ante ello.

Cómo entronca esto con el estoicismo

El estoicismo es una corriente filosófica que marca el camino hacia la felicidad a través de la razón, basándose en el control de nuestro pensamiento y reacción sobre los acontecimientos.

De esta manera, la frase atribuida a Marco Aurelio enlaza con las ideas de:

Aceptar la realidad tal y como es.

Observar lo que pensamos, pero sin juzgar los pensamientos.

No reaccionar impulsivamente, sino abrir espacio a la respuesta racional.

Otras frases de Marco Aurelio que también te van a encantar

Merece la pena echarle un ojo a las Meditaciones, pero si te gustó la frase del filósofo, aquí tienes algunas más para abrir boca: