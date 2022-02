Pablo Cuadra via Getty Images

Raquel del Rosario en la presentación de la temporada otoño/invierno de Walking Mum.

La cantante Raquel del Rosario vuelve a estar de actualidad. La que fuera vocalista de El sueño de Morfeo ha vuelto al panorama musical gracias a un remix del tema Nunca volverá junto con, Noan, un joven de Zarautz (Guipuzkoa).

Por este motivo, dio una entrevista en Cadena 100, donde repasó varias cuestiones sobre las búsquedas más realizadas sobre ella en Google. Una de ellas era “qué fue de Raquel del Rosario” a lo que ella respondió que esa intriga era por haberse marchado a trabajar fuera.

“Me hace gracia. Yo creo que, el haberme ido a otro país, la desaparición no es solo a nivel mediático, sino a nivel persona física. Supongo que mucha gente se preguntará: ‘Oye, ¿qué fue de esta chica?’. De ahí la búsqueda”, señaló.

Entre los términos más asociados a su nombre, también se encontraban los tatuajes o su pareja, pero fue con el término “Raquel del Rosario altura” con el que la cantante quiso hacer una aclaración.

“Te voy a decir algo con respecto a eso. Wikipedia me ha quitado dos centímetros. Mido 1,65 y en Wikipedia pone 1,63. Si lo escuchan desde aquí, que lo cambien, por favor”, avisó.

Otro de las búsquedas que más le llamó la atención fue la que recordaba su paso por Los Serrano (Telecinco), serie en la que participó en 2006 en la tercera temporada. “Tengo un recuerdo muy bueno. Y de hecho, me consta, que siguen emitiendo los capítulos en los que participé porque, de repente, me mandan por redes: ‘Te estoy viendo’. Me hace mucha gracia porque han pasado... bueno, tenía la edad de Noan, imagínate”, bromeó.

La exvocalista de El Sueño de Morfeo volvió a copar titulares hace unos días al mandar una carta de apoyo a Chanel Terrero —ganadora del Benidorm Fest y representante de España en Eurovisión 2022— a través de redes sociales. En ella repasaba el acoso que había sufrido tras presentarse con su grupo al certamen europeo y animaba a Chanel a seguir pese al acoso sufrido en redes sociales

“Toda esa gente que hoy te lanza su basura (recuerda siempre que es de ellos, no tuya), mañana buscará algo o a alguien sobre lo que seguir haciéndolo, porque nos es más fácil echarla fuera antes que gestionarla, y sin esa gestión individual, nunca habrá cambio colectivo”, señaló en su texto.