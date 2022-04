Resines y Rellán en la edad de la impotencia

Llegados a la vejez, esa palabra de la que siempre huimos porque sigue encerrando connotaciones peyorativas que son la más contundente expresión del “edadismo” de unas sociedades narcisistas y “presentistas”, es como si el sistema nos expulsara a los márgenes para tratarnos paradójicamente como menores de edad. Más allá de cómo el quebrado Estado Social sigue teniendo una deuda pendiente con todo lo relativo a la garantía del bienestar y autonomía de los y las mayores, la vejez es uno de los períodos de nuestras vidas en que con más rigor acaban mostrándose esos sesgos de género que nos demuestran que tendríamos que abolir los mandatos de masculinidad y feminidad. Para los hombres, construidos bajo el peso de creernos los importantes, llegar a viejos supone en gran medida ir perdiendo ese nivel de omnipotencia mediante el que el patriarcado siempre nos ha equiparado a los dioses. De manera muy acertada Aurelio Arteta califica a la vejez como “la edad de la impotencia”, aunque yo creo que este calificativo encaja mucho mejor en los procesos que solemos vivir los hombres cuando llegamos a una determinada edad. Esa en la que ya no tenemos el insistente brillo de lo público ni la potencia sexual de la que nos vanagloriamos, y en la que cuerpo se empeña en demostrarnos que no es una máquina para revelarnos, para muchos quizás por vez primera en sus vidas, que la fragilidad es la condición definitoria de lo humano.

En los últimos años nos hemos ido encontrando, con algunos relatos que muestran el envejecimiento masculino, con muchos de esos matices sobre los que todos deberíamos reflexionar para, ojalá, acercarnos a ese momento con habilidades y lecciones que todavía no tenemos bien aprendidas. En esta línea, recuerdo lo mucho que me hicieron reír y reflexionar las magníficas series El método Kominsky y Grace and Frankie. Con otro enfoque completamente distinto, la bellísima película Supernova nos ha mostrado recientemente cómo una pareja de hombres gais mayores, tan inéditos en los imaginarios colectivos, se enfrentan a la enfermedad de uno de ellos y a la vivencia del dolor.