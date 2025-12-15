Antón Losada pone sobre la mesa lo que está pasando en España tras el resultado electoral de Chile

El politólogo y tertuliano de televisión y radio Antón Losada ha estado este lunes en el Hoy por hoy de la Cadena Ser para hablar del resultado de las elecciones chilenas de este domingo, que han proclamado al ultraderechista José Antonio Kast como ganador en la segunda vuelta consumando el giro político más pronunciado del país hacia la derecha desde el final de la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1990.

Losada ha intentado explicar que "en tiempos de incertidumbre la gente parece refugiarse en discursos de orden y seguridad" porque "fracasado el proyecto global de la globalización, aparecen opciones políticas que lo que te ofrecen es volver a un pasado glorioso, que seguramente nunca existió, pero que en la mente de muchos de esos votantes sí les gustaría que hubiera existido".

"Volver a como estaban las cosas antes. Eso que oíamos en algunos testimonios de la normalidad, aunque cada vez que oyes a alguien hablar de la normalidad, yo por lo menos me he hecho a temblar porque cada uno tiene su propio concepto de normalidad. Volver a lo de antes, al orden y a la seguridad. Dentro de ese orden y de esa seguridad, lógicamente, está Pinochet, que no fue un dictador desalojado por una revolución", ha añadido.

Ahí es cuando Losada ha mencionado a España destacando que ambos países "no se diferencian tanto porque a Franco tampoco lo sacó del poder ninguna revolución". Entonces ha sido cuando ha mencionado lo que está ocurriendo ahora en España: "Ahora estamos descubriendo que en España había franquistas. Y esos franquistas parece que están teniendo hijos e incluso nietos".

La inestabilidad chilena

Durante su intervención, Losada ha apuntado que hay un segundo elemento chileno, que es el local, y que ha llevado a que se haya obtenido este resultado: "Por un lado, la enorme decepción que ha generado Boric, que llegó con unas enormes expectativas en medio de un estallido social, de una demanda de cambio después de de los mandatos de un presidente ultraliberal que había llevado los servicios públicos, y especialmente la educación universitaria, prácticamente al colapso y que no ha sido capaz de satisfacer esas expectativas".

"En parte porque era una coalición muy inestable y en parte porque hay una mayoría minoritaria en Chile que se aleja bastante de lo que era el polo principal de esa coalición, que era el Partido Comunista, como hemos visto ahora en la selección de la candidata", ha añadido.

Finalmente, Losada ha rematado asegurando que también ha sido clave que "en la política chilena ningún presidente ha sido capaz de dar el relevo a otro presidente o presidenta que fuera de su misma opción política".