Qué supone que EEUU ofrezca a Ucrania una protección "equivalente al artículo 5 de la OTAN" 

El fin de la guerra en Ucrania sigue tan cerca o tan lejos como estaba hace un tiempo... según quien lo cuente. El último impulso diplomático entre EEUU y Ucrania, con Europa de mediador tiene como escenario Alemania. Y desde allí, el primer ministro germano, Friedrich Merz, ya ha dejado csaer su intención de que haya un alto el fuego "antes de Navidad". Antes, hay muchos obstáculos por superar y la incógnita de las "garantías de seguridad" que Washington ha adelantado a Kiev... siempre que acepte una pérdida territorial en favor de Rusia.

La delegación de EEUU, encabezada por los 'hombres de Trump', Steve Witkoff y el yernísimo, Jared Kushner, habrían ofrecido a Kiev unas garantías de seguridad "equivalentes" al artículo 5 de la OTAN, el mismo que activa a los miembros de la alianza a responder si uno de sus miembros es atacado. Esto supondría evitar futuros ataques rusos sobre territorio soberano ucraniano una vez se firmase la paz.

De acuerdo con Reuters, la intención de Trump es frenar cualquier tentativa de expansión de Putin hacia el oeste tras quedarse con parte de Ucrania, en concreto el Donbás y Crimea, condición hoy en día sine qua non para que Rusia y EEUU validen la paz.

“Ahora hemos escuchado de la parte estadounidense que están dispuestos a otorgar garantías de seguridad equivalentes al artículo 5 del tratado de la OTAN y eso no está nada mal, pero por ahora es solo un primer paso”, ha apuntado Zelenski en una rueda de prensa junto a Friedrich Merz.

Por si alguien se ha perdido en este punto, recordemos lo que dice el Artículo 5 del Tratado de la OTAN:

...un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada...".

La intención de EEUU pasa, no obstante, porque Ucrania no entre en la OTAN, algo que ya dan por asumido tanto Kiev como la UE... y que enlaza con el deseo de Rusia, que lleva años amenazando con represalias si la OTAN da el paso de incorporar al país europeo.

Lo que también se traslada de las reuniones entre los delegados estadounidenses y el lado ucraniano estos días en Berlín es que la oferta no durará "para siempre", obligando a Kiev a tomar una decisión basada en una 'protección a futuros' para evitar nuevos ataques rusos a cambio de renunciar a parte de su territorio, hoy controlado militarmente por Rusia tras casi cuatro años de invasión.

La UE, testigo de los hechos, lo ve algo así como un mal menor, en palabras de la alta representante y jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Sobre las dificultades de una futura entrada de Ucrania a la OTAN es consciente de que Zelenski "querría al menos dejar entreabierta la puerta a esta posibilidad, pero entretanto ha aceptado que esto no ocurrirá".

Por ello, Kallas cree que Zelenski aceptaría unas garantías "tipo Artículo 5" del Tratado de la OTAN de defensa mutua por parte de EEUU, socios europeos y otros países del G7".

En ese caso, si Kiev acepta no ser país OTAN, la UE espera que "todos los Estados miembros y todos los países, incluidos los estadounidenses, ofrezcan garantías de seguridad muy sólidas y tangibles, no solo sobre el papel, sino realmente tangibles, como cuántas tropas habría sobre el terreno, cuántas capacidades”.

“Porque eso es lo único que realmente les protege. Así que creo que tiene que ir acompañado de garantías de seguridad extremadamente sólidas. Pero, al final, depende de los ucranianos decidir a qué están dispuestos a renunciar para conseguir la paz", remataba este lunes la alta representante de la UE, asumiendo también la tesis de que tendrá que haber pérdida territorial para sellar una paz con Rusia.