Un hombre gana 6,2 millones de euros en la lotería solo jugando tres veces este año: "Un crucero por el Mediterráneo siempre ha sido mi sueño"

Un clásico. No juega a la lotería nunca y le tocan millones de euros. Los hechos se han sucedido en Westmeath, en Irlanda, donde, tal y como recaba el medio de comunicación Liber Tatea, a un hombre que solo ha jugado tres veces a la lotería, le han tocado 6.241.505 euros. De hecho, compró el boleto afortunado el mismo día del sorteo, el pasado 3 de diciembre.

En declaraciones recogidas por el periódico, el protagonista se muestra sorprendido. "No te lo vas a creer, pero puedo contar con los dedos de una mano cuántas veces he jugado a la lotería este año. No soy un jugador cualquiera, y el miércoles pasado fue la tercera vez que jugaba este año. Simplemente, compré un billete cuando estaba en la ciudad y ¡mira dónde estoy ahora!", aseguró en unas declaraciones a los medios en la sede de la Lotería Nacional de Dublín.

En ese momento, reveló sus planes con el premio ganado. "Un crucero por el Mediterráneo siempre ha sido mi sueño, así que eso está en lo más alto de mi lista. ¡El sol, el mar y la arena suenan geniales ahora!", explicó, claramente emocionado.

Según la publicación, esta victoria marca "un año excepcional" para la Lotería Nacional Irlandesa. El ganador de Westmeath es el 26º millonario creado por la lotería en 2025 y ostenta el quinto premio más grande ganado este año.

Pero en la lotería irlandesa, la historia se hizo el pasado mes de junio cuando un sindicato ganó la asombrosa cifra de 250 millones de euros. Tal y como recoge el diario The Sun, Los ganadores se llevaron el título de mayores ganadores de EuroMillions jamás vistos en Irlanda tras comprar su boleto ganador en una administración de la ciudad de Cork.