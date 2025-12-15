Pedro Sánchez adelanta que la nueva portavoz del Gobierno será una mujer

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que la nueva portavoz del Gobierno será una mujer. En un encuentro informal con periodistas celebrado en Moncloa con motivo de la Navidad, el presidente del Gobierno ha adelantado informaciones a los periodistas presentes sobre los pasos que se tomarán en las próximas semanas. En ese sentido, lo seguro es que la persona que sustituirá a Pilar Alegría como portavoz también será una mujer y su nombre se podría conocer en los próximos días.

Una decisión clave que viene tras los escándalos de denuncias por acoso sexual dentro del Partido Socialista. "No sé si saldrán más casos. Cometí un error, pero no volveré a cometer más", ha dicho el presidente del Gobierno señalando que "se siente muy respaldado por el PSOE". "Sólo se me puede reprochar que he actuado tarde, pero he demostrado contundencia", ha dicho en línea al mensaje transmitido por la mañana en el balance anual.

Respecto al momento parlamentario que se atraviesa en el ecuador de la legislatura, Sánchez ha reconocido que las conversaciones con Junts, el grupo imprescindible para sacar cualquier norma, siguen rotas, pero que el Ejecutivo "está avanzando en la agenda". Y ha asegurado que si siguen cumpliendo acuerdos, se podría abrir "una ventana" al entendimiento.

Respecto a Sumar, su socio en el Consejo de Ministros, Sánchez ha declarado: "Tenemos un buen Gobierno para la segunda parte de la legislatura. No es un proyecto que acabe en 2027, trasciende a ello. Se lo ha dicho a los socios".

Además y en relación a la exigencia de Yolanda Díaz sobre los "cambios en el Gobierno", Sánchez ha asegurado que "habrá cambios puntuales en función de la agenda". "Es un Gobierno, contrastado y a prueba de bombas. No va conmigo no encarar los problemas. Vamos a presentar los presupuestos y también vamos presentar una propuesta de reforma de la financiación autonómica", ha proseguido en el corrillo con los periodistas.

El presidente del Gobierno también ha puesto mira a nivel internacional y ha comparado la situación actual española con los recientes comicios chilenos: "Entiendo cuál es el momento que está atravesando España. Nuestro país es un contrapunto de políticas progresistas ante países como Chile".

El nuevo ciclo electoral autonómico también lo afronta con optimismo pese a lo que reflejan las encuestas. "No sé si la cascada de elecciones es un movimiento del Partido Popular para desestabilizar, pero veo las elecciones como una oportunidad", ha dicho. Las primeras serán en Extremadura este 21 de diciembre y, el 8 febrero, las de Aragón.

El futuro parece incierto dada la situación que atraviesa la política desde hace meses. Sin embargo, Sánchez lo tiene claro: "Yo me encuentro en buena forma y con ganas de continuar". Por otro lado, ha vuelto a señalar que asume que tendrá que luchar "contra el fango" y que a esto se refiera a la campaña que "han montado" contra su familia.