Preguntan a Mariano Rajoy por una de sus frases más recordadas y da una respuesta que descoloca a todos

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, ha vuelto a la palestra mediática tras unos meses de ausencia. Recordado a menudo por sus frases cargadas de enredos dialécticos, el político gallego ha concedido una entrevista a El Debate donde le han preguntado por uno de sus famosos "trabalenguas".

"Hay muchísimas frases por las que siempre me pregunta todo el mundo, ¿no? La del vecino y el alcalde. Por esa me preguntan mucho", ha confesado. Rajoy se refiere a uno de sus "lapsus" más recordados, que tuvo lugar en un mitin en la localidad zamorana de Benavente durante la campaña de las elecciones generales de 2015.

"Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde", dijo entonces. Una oración que carece de sentido, pero que ahora, preguntado por ello, ha dado una respuesta muy alejada de la realidad. "Además tiene razón porque está bien dicha", ha dicho el ex presidente del Gobierno en El Debate.

"No es el alcalde el que elige a los vecinos, son los vecinos los que eligen al alcalde", ha rectificado ahora, diez años después de su recordado lapsus dialéctico. No fue la única vez que Rajoy fue carne de meme por una de sus frases imposibles de descifrar. En otra ocasión dijo: "Somos sentimientos y tenemos seres humanos".

En la misma entrevista también le han preguntado por sus recordadas columnas deportivas en El Debate durante la Eurocopa de 2024 ganada por la Selección Española. "Depende de la oferta que me hagan", ha contestado, dejado la pelota en el tejado del periódico que dirige Bieito Rubido.

"Cuanto peor para todos mejor"

En la hemeroteca de l política española hay un sitio de honor reservado para Mariano Rajoy. Preguntas como "¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?" o frases ininteligibles como "haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible" fueron marca de la casa.

Durante el debate de moción de censura, Rajoy se dirigió a Pablo Iglesias, por entonces secretario general de Podemos, para darle una de las réplicas más recordadas de su etapa política: "Todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político".