La 'Operación Triunfo' de Chenoa como concursante es muy distinta a la 'OT' de Chenoa como presentadora: así muestran sus concursantes los cambios sociales de estos últimos 25 años

Encontrar a alguien que no haya sido partícipe, fan, seguidor o crítico del fenómeno Operación Triunfo es como buscar una aguja en un pajar. El reality es mucho más que un programa de televisión. Es una religión. El padre de los talent shows en España. Pero como en todo fenómeno cultural, la Academia ha sufrido transformaciones como producto y como modelo social.

La propia directora de la Academia, la icónica Noemí Galera, ve a sus aprendices como un espejo sociológico, o más bien como "un reflejo de la juventud del país". Así lo explico en una entrevista para el diario El País, hace tan solo un año. "Nunca hemos dejado fuera a la gente del colectivo, jamás. Pero la sociedad ha cambiado. Tal vez entonces no eran conscientes de lo que eran, de los grises que existían. Ahora los jóvenes se sienten libres de definirse como quieran, e incluso de no definirse".

"Los que han entrado este año [refiriéndose a los concursantes de la pasada edición, OT 2023] se han pasado la adolescencia encerrados en casa por la covid. Son más sensibles y expresan su ansiedad más fácilmente, y está muy bien que sea así", expresa Galera. "En solo tres años, me he encontrado con una juventud más moderna, diversa y respetuosa. Incluso los heteros no tienen nada que ver con los de otro tiempo. Ahora, no les importa mostrar cariño, besarse o llorar. Me enorgullece que mis propios hijos tengas este modelo".

Cambio social

El progreso social se ha notado en todos los sentidos. También en el seno de la televisión. Si en la edición de OT de 2001, solo hubo relaciones hetero normativas, en 2025, todos los concursantes se han cuestionado en algún momento la orientación sexual. Hay gais, lesbianas y transexuales. En 2024, surgió la primera pareja homosexual fruto de OT, la formada por Ricky Merino y Agoney.

Además, muchos recordarán el caluroso debate entre los cantantes Miki Núñez y María Escarmiento, de la edición OT 2018, con los profesores de la Academia, sobre el tema de Mecano Quédate en Madrid. Una palabra que para ellos era impensable cantar en este ambiente, mariconez.

En las conversaciones, los chicos están preocupados por la igualdad y tienen muy arraigado el feminismo. Fueron muy aplaudidas las conversaciones entre Amaia y Alfred, en 2017, en las que hablaban de lo "patriarcal" de la depilación femenina, de la libertad de elección en la maternidad y otros temas diarios que afectan a las mujeres en un mundo de privilegios masculinos. En la Academia de Chenoa, Bisbal y Bustamante, estas conversaciones no estaban tan arraigadas.

Pero, también por sus propias necesidades. En 2018, los concursantes de la edición decidieron convocar una manifestación. Una de las noches, la organización del programa prohibía a los concursantes entrar en su habitación a dormir antes de las 22.30 a través de una nota. Tirados en el suelo, agrupados y sin hacer ruido, los concursantes optaron por dejar a los seguidores del canal 24 horas de YouTube sin imágenes fuera de la entrada a la habitación, todo ello porque los participantes solicitaban un sueño digno y entrar 30 minutos antes a la habitación

Los participantes de OT 2018 señalaban incluso no hacer caso a Adriá —trabajador de la organización—. Una reacción que los fans rechazaron, pero que dejó claro que los concursantes no se quedan callados a lo que consideran "injusticias".

Ya lo decía Noemí con su entrevista en El País: "Antes no se atrevían a plantar cara. Todo era más ‘esto es así y punto’. Ahora les damos pie a que digan las cosas". "A veces me molesta, de manera egoísta, porque me exige un esfuerzo extra. Pero prefiero que sean rebeldes que dóciles. Que hablen con orgullo de su paso por el programa, en lugar de renegar del programa cuando salgan de aquí", señalaba Galera.

Pero esta última edición, la de 2025, no se ha quedado atrás a este respecto. La visita de la periodista y presentadora Inés Hernand ha sido de lo más cuestionada y criticada en redes sociales. Ella fue la encargada de anunciar a los jóvenes cantantes que España no iba a concursar en Eurovisión por la participación de Israel. Ella misma abría el melón: "Es un concurso musical donde, en principio, debería ser un punto de unión y no de todo lo contrario". Y, aunque algunos concursantes evitaron participar en el debate, Tinho, uno de los finalistas, fue breve pero contundente. "Me parece magnífico", aseguro.

Lenguas

Para los concursantes de Operación Triunfo 1, cantar una canción en inglés era todo un reto. Daban clases de pronunciación y, si una semana tocaba cantar en este idioma, era todo un drama. Ahora, todos se siente a gusto cantando en este idioma. Pero no solo en inglés, también en francés. Desde que Martín inauguró la tradición en 2024, cantando el single Alors on danse de Stomae, muchos de los concursantes se han animado a hacerlo. Cristina, entre las favoritas de esta última edición, inaugura en la final el canto en italiano, con La Noia, de Angelina Mango.

Pero las lenguas cooficiales de España no se quedan atrás. Catalán, euskera y en esta última edición se ha inaugurado en gallego.

Estilismos

Los looks más básicos y coloridos de principios de los 2000 han quedado al margen en las últimas ediciones de Operación Triunfo, en los que prima una estética más variada, incorporando fuertes de la moda actual como el streetwear, oversize, metalizados, corsés, transparencias, cuero y sastrería reinventada.

Tal y como apunta la revista Vanity Fair, las camisas de los hombres en el padre de las ediciones de Operación Triunfo España coqueteaban con todos los estampados inimaginables. Las camisetas de manga larga de talla XS eran otras de las grandes protagonistas de cada gala, así como tops de lycra, jerséis de cuello vuelto y estampados, y camisetas que dejaban al aire los ombligos. Asimismo, las boinas se convirtieron "en un must sobre el escenario".

Antaño, muchos se reían de los looks de OT, pero hoy vuelven a las revistas de tendencias en un intento por recordar que Chenoa, Rosa o Nuria Fergó las llevaron antes.

Cabe dedicarle un espacio al famosísimo chándal gris de Chenoa, con el que confirmó un secreto a voces: su ruptura con David Bisbal. Se trata de un icono, un símbolo de cultura pop española. "Lo he pasado muy mal, pero quiero dar las gracias a la prensa por el respeto", decía entre lágrimas

Chenoa y David Bisbal durante una rueda de prensa en 2003 después de la primera edición de 'Operación Triunfo'. Cover/Getty Images

Redes sociales

Las redes sociales son el escenario más grande de Operación Triunfo. Hace 24 años, cuando no existía X (antes Twitter), ni Facebook, ni Insta, las valoraciones se quedaban encerradas en la intimidad de los salones. Ahora es impensable y parte del programa se modela teniendo en cuenta el discurso de la opinión pública. ¿Cómo hubiera sido de comentado el romance entre Chenoa y Bisbal?

Quizá hubo un tiempo en el que el programa era musical. Ahora, es claramente un reality show que roza casi el modelo Gran Hermano. Según ha podido investigar el observatorio digital de Onmicom PR Group, la estrategia del programa es clara: lo que pasa dentro de la academia se vive fuera las 24 horas del día. Las cámaras y los resúmenes diarios ya no son solo material televisivo, "son combustible para el algoritmo". Cualquier gesto, discusión o broma, son potencialmente virales. "El directo es lo que más engancha".

En conversación con el diario La Vanguardia, Tinet Ribera, productor del programa de televisión, cuenta cómo la vuelta del programa en 2017 fue determinante para alcanzar el nuevo modelo mediático del programa. "Pensamos que teníamos que ir a buscar a estos jóvenes dónde estaban, en las redes… nos concentramos en Twitter, Instagram y YouTube. Convencimos a Televisión Española para que el canal 24 horas estuviese abierto en YouTube para que la gente se enganchara y después quisiera ver las galas", cuenta en sus declaraciones.

Esto sirve para el propio equipo de producción ya que, en el pasado, medir el feedback del público no era tan evidente. "Ahora podemos ver de una manera evidente si está gustando o no. Se llega a más gente que hace 15 años, producimos unos 20 o 25 vídeos al día y los distribuimos entre los distintos canales".

En el momento en el que se escribe este reportaje, el perfil de Instagram del programa de Prime Video tiene un millón de seguidores. El modelo de engagement está claro, esto no es solo Operación Triunfo, es una "experiencia participativa". Todos comentan, opinan y critican los pasos de los concursantes en la Academia. Pero no solo eso, también las valoraciones del jurado, las clases de los profesores o cómo ha sido de profesional Chenoa presentando la gala.