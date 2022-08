Revilla habla así de "el Zelenski este" y deja flipando a la presentadora de 'Espejo Público'

“Si encima no se dialoga con Rusia... Que habrá que sentarse a hablar y decirle al Zelenski este que esto va acabar como va acabar. La guerra a Rusia no se le va a ganar, no nos engañemos”, ha subrayado.

″¿Quién es el que puede poner fin a esta historia? Porque esta guerra no la va a ganar Ucrania, no nos engañemos, entonces habrá que salir de ahí de la mejor manera posible y a ver cuándo EEUU decide hasta aquí hemos llegado, vamos a ver qué concesiones hacemos, pero esta guerra eternamente no puede continuar porque quien la va a pagar no es EEUU, que esta en su mejor momento de su vida. Quien va a pagar las consecuencias es Europa”, ha zanjado.