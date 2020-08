El rey y Sanxenxo: su última parada antes de salir de España y su habitación en casa de Pedro Campos

“Su estancia fue de perfil bajo. No hubo visita al Real Club Náutico, ni recepción de autoridades. No se dejó ver por la rada ni se expuso ante los móviles de los visitantes al puerto que en otras ocasiones le hacían fotos, sorprendidos de encontrárselo tan inesperadamente. El domingo pasado hubo sólo una reunión pequeña de unos pocos amigos y en la casa de Pedro Campos”, apuntan en La Voz de Galicia. No anunció su decisión a los convocados y se centraron en temas náuticos.