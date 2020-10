Un cura del País Vasco justifica la violencia de ETA: "Nadie grita 'ay' si no le pisan el callo"

El documento incluye una entrevista con el párroco en el lugar donde dos guardias civiles fueron asesinados en 1981. “La llama desencandenante (que lleva a matar) se puede entender. Otra cosa es admitir, porque cuando hay muertes... a tanto no deberíamos llegar, pero ¿dónde está el límite? Una persona cuando hace algo se da cuenta de que no ha querido hacerlo, han sido las circunstancias las que le han llevado a hacerlo”, defiende el religioso.

Las declaraciones del sacerdote forman parte del documental Bajo el Silencio, de Iñaki Arteta y han causado la reacción de asociaciones de víctimas del terrorismo y de fuerzas políticas. En él defiende que “todos dicen que lo que hizo ETA estuvo mal, pero una cosa es admitir que estuviera mal y otra no admitir que no hubiera otra forma de hacerlo”.

Entre sus reflexiones en la entrevista, el sacerdote de Lemona defiende que “la opresión del pueblo vasco, que parece que es una pancarta, es real, no se puede negar. Estuvo y está ahí”, ya que “más nacionalistas que los españoles, que son excluyentes, no admiten a los vascos ni a los catalanes, no hay”. También defiende, al justificar los atentados, que “a nadie se le ocurre gritar ‘ay’ si no le pisan el callo. Si alguien protesta, hay que comprender e incluso perdonar porque le han acorralado tanto que no puede responder de otra forma”.

Defiende las pintadas en favor de la vuelta de los presos vascos y asume, incluso, “que hay pocas. Debería haber más”. “Desde una trinchera dicen ‘los nuestros no vuelven pero los otros sí pueden visitar a sus familiares’ y es verdad, pero en esa visita a los familiares cuántos han perdido la vida en la carretera.