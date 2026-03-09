HRW denuncia que Israel ha usado armas químicas contra zonas civiles de Líbano

El humo se eleva sobre el sur del Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera, el 5 de marzo de 2026.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha desvelado este lunes que ha encontrado evidencia de que Israel utilizó armas químicas, y en concreto fósforo blanco, en zonas residenciales del sur del Líbano a principios de este mes, "en violación del derecho internacional humanitario".

En un nuevo informe publicado esta mañana, el grupo de derechos humanos con sede en Nueva York desvela que ha confirmado la autenticidad de siete fotografías que muestran municiones de fósforo blanco disparadas sobre un área residencial en Yohmor, en el sur del Líbano, con incendios en al menos dos casas allí, el 3 de marzo.

Ramzi Kaiss, investigador de HRW en el Líbano, afirma: "El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí en zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para los civiles". "Los efectos incendiarios del fósforo blanco pueden causar la muerte o lesiones crueles que resultan en un sufrimiento de por vida", añadió.

El uso de fósforo blanco en explosión es ilegal e indiscriminado en zonas pobladas y no cumple el requisito del derecho internacional humanitario de tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles. Hablamos una sustancia química que se enciende al exponerse al oxígeno y puede quemar viviendas, zonas agrícolas y otros objetos civiles.

Suele usarse en municiones para crear cortinas de humo o iluminar objetivos. Su uso no está explícitamente prohibido por la Convención de Armas Químicas, pero su empleo como arma incendiaria contra civiles o en áreas pobladas sí que está restringido por el Protocolo III de la Convención sobre Armas Convencionales de 1980. Debido a que a menudo se clasifica como arma convencional incendiaria y no como arma química, su estatus es objeto de debate internacional.

En el caso de Israel, HRW ya denunció su uso tanto en Líbano con en Gaza (Palestina) en años anteriores, sin consecuencias.

Los daños

HRW descubrió que en Yohmor las municiones se utilizaron ilegalmente sobre concentraciones de civiles, lo que provocó incendios en viviendas y otras propiedades civiles. La organización verificó y geolocalizó una imagen publicada en línea por medios libaneses en la mañana del 3 de marzo. Mostraba al menos dos municiones de fósforo blanco lanzadas desde artillería explotando en el aire sobre un barrio residencial.

La forma de la nube de humo causada por las explosiones en el aire era consistente con el "nudillo" formado por las cargas expulsadas y explosivas del proyectil de artillería de 155 mm de la serie M825 que contiene fósforo blanco, dijo en el informe. También verificó y geolocalizó fotografías publicadas en Facebook por el equipo de defensa civil del Comité Islámico de Salud en Yohmor que mostraban a trabajadores extinguiendo incendios en tejados de viviendas y en un automóvil.

La organización concluye, por ello, que el incendio probablemente fue causado por cuñas de fieltro impregnadas con fósforo blanco, dada la proximidad de los sitios al área donde se observaron municiones explosivas. "Israel debe detener inmediatamente esta práctica y los estados que proporcionan armas a Israel, incluidas municiones de fósforo blanco, deben suspender inmediatamente la asistencia militar y la venta de armas y presionar a Israel para que deje de disparar dichas municiones en zonas residenciales", dijo Kaiss.

Más de medio millón de personas han sido registradas como desplazadas en el Líbano mientras Israel emite órdenes de desplazamiento forzado.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano dijo el lunes que Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, incluidos los barrios de Ghobeiry y Haret Hreik, y en el área de Safir.

El informe llega horas después de que el ejército israelí, que lleva días librando feroces ataques en el sur de Beirut, anunciara que estaba atacando objetivos de Hezbolá en la capital libanesa. Al menos 394 personas han muerto y más de 1.000 han resultado heridas en el Líbano en ataques israelíes.

HRW instó a los principales aliados de Israel, incluidos EEUU, Reino Unido y Alemania, a suspender las ventas militares a Israel e imponer sanciones específicas a funcionarios creíblemente implicados en crímenes graves.