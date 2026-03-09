Dimite el secretario general de las Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox

El secretario de Nuevas Generaciones del PP, Carlo Angrisano, en una imagen de la formación conservadora.

El secretario general de Nuevas Generaciones del PP, Carlo Angrisano Girauta, ha dimitido este domingo, se ha dado de baja como afiliado y ha pedido el voto para Vox, mientras que desde el Partido Popular han asegurado que hace mucho tiempo que no ejercía sus responsabilidades.

Angrisano Girauta lo ha anunciado en su cuenta en la red social X en la que ha expresado que el PP "teme más perder votos que defender lo correcto" y que ese partido "ha dejado de defender los valores" por los que se afiliaron "la mayoría" de sus militantes.

Pero tanto desde el PP como desde NNGG han asegurado que en los últimos tiempos dejó de ejercer sus funciones por pasar casi todo el tiempo fuera de Europa, ya que su pareja es de nacionalidad ecuatoriana y pasaba en Ecuador la mayor parte del tiempo.

"Llevaba tiempo sin trabajar, al menos para el PP. Si a partir de ahora trabaja para Vox, al menos sabrá lo que es cobrar por hacer algo", han afirmado a EFE fuentes del Partido Popular, que reconocen que la baja es "durísima" para el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, pero que tratarán de recomponerse como puedan "de este mazazo inesperado".

Además, las mismas fuentes han señalado que Angrisano pidió ir en las listas del PP para convertirse en eurodiputado y se le dijo que no, y luego solicitó ser asesor en el Parlamento Europeo para tener empleo, sueldo y vinculación con la política, posibilidad que se le concedió pero que en los últimos tiempos había dejado de ejercer por pasar más tiempo en Ecuador.

"Dimite antes de que le dimitan", han apuntado desde el PP, que ironizan también al apuntar que "no se puede decir que su marcha sea lo que se conoce como 'fuga de cerebros'". "Suerte en su nueva vida con su tío, la familia es lo primero", apostillan.

También desde Nuevas Generaciones del PP han insistido en que Carlo Angrisano Girauta no ha ejercido su cargo con responsabilidad, ni ha participado en los últimos años en actos en distintos puntos de España en los que se ha volcado la organización.

Fuentes de NNGG, presidida por la diputada en el Congreso Beatriz Fanjul, han confirmado a EFE que Angrisano ha comunicado su baja del partido y su dimisión como secretario general de la organización juvenil.

"En estos años no ha recorrido España junto a nosotros, ni ha participado en las juntas, escuelas o congresos que hemos organizado", han afirmado desde la organización.

Las mismas fuentes han remarcado que Angrisano "deja hoy una responsabilidad que nunca llegó a ejercer".

El segundo del NNGG anunció esta tarde en su cuenta de X que, por coherencia, pide el voto para Vox. "Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo", zanjaba Angrisano, sobrino del expolítico de Ciudadanos y actual eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta.

"Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber que están defendiendo. Cuando un proyecto político teme más perder votos defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", ha afirmado en la red X en un vídeo.

Angrisano ha subrayado que sus ideas "siguen firmes", así como sus principios "inamovibles", pero "cambiando el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón", en alusión a la formación que lidera Santiago Abascal.

El exdirigente de Nuevas Generaciones del PP ha concluido su mensaje afirmando: "Seguiré en la misma batalla, ahora sí, ahí donde España se defiende sin complejos".

En una carta abierta a los miembros de la Junta Directiva Nacional de Nuevas Generaciones, en la que comunica su dimisión inmediata y su baja como militante, asegura que ha sido para él "un profundo honor" y una responsabilidad ejercer ese cargo y dice que siempre ha intentado ejercerlo con lealtad hacia la organización y respeto hacia sus afiliados.

Ha sido "una etapa enriquecedora en aprendizajes, amistades y conocimiento", señala, y argumenta que su decisión es "política e ideológica" y que ha sido adoptada "tras una reflexión serena y prolongada", que responde a su convicción de que su etapa en el PP "ha llegado a su conclusión natural".

"Desde hace tiempo considero que el rumbo político del partido se ha alejado de las convicciones que me llevaron a afiliarme", dice para reforzar su argumento.

Nacido en 1996, Carlo Giacomo Angrisano es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de ESADE desde 2019. Se incorporó a Nuevas Generaciones en Cataluña en 2012 y fue nombrado presidente de los Alumnos de Nuevas Generaciones en esta comunidad autónoma.

Más tarde ocupó distintos cargos dentro de las Nuevas Generaciones del PP, como el de vicesecretario general de Relaciones Internacionales, y en abril de 2021 fue elegido secretario general en el XV Congreso Nacional de NNGG, celebrado en Madrid.

En las elecciones generales de 2016 fue candidato al Congreso por la circunscripción de Barcelona, en el puesto número 26 de la lista del PP.

Además, ese año inició su actividad en Estudiantes Demócratas Europeos (European Democrat Student -EDS-), la organización estudiantil oficial del Partido Popular Europeo (PPE) y fue elegido vicepresidente de EDS durante la Universidad de Verano de Varna, en Bulgaria. Fue reelegido para un segundo mandato en 2018 en la Universidad de Verano de Génova (Italia). EFE